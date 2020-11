Le motet à grand chœur, la French Touch (4/6)

Fleurons musicaux des derniers Bourbon, les grands motets, ou motets à grand chœur constituent l’essentiel du répertoire de la Chapelle royale, véritable prolongement sonore du pouvoir. Comment est né ce genre typiquement français ? Comment étaient-ils composés et par qui étaient-ils interprétés ?

C’est le genre emblématique de la Chapelle royale : le grand motet, aussi appelé motet à grand chœur. C'est une pièce de musique religieuse qui dure entre 15 et 30 minutes, pour solistes vocaux, un chœur et une "symphonie", c’est-à-dire un petit orchestre.

L’année 1683 est un tournant : le motet à grand chœur s’est imposé comme l’élément musical le plus essentiel et significatif de la messe quotidienne du roi.

La paternité du grand motet

Mais le motet à grand chœur ne sort pas de nulle part. C’est dans les différentes chapelles dont Louis XIV disposait dans les résidences royales où il séjournait avec la cour, et la musique qu’il y entendait, dirigée, pendant une vingtaine d’années, jusqu’en 1683, par Pierre Robert et Henry Du Mont, que le grand motet va s’élaborer, petit à petit...

Le grand motet : instrument de pouvoir

Alors que dans les salons de Versailles, peintures et sculptures assimilent Louis XIV à l’Apollon solaire, dans la Chapelle, on met en avant l’image de David. L’auteur mythique des Psaumes de l’Ancien Testament est l’image parfaite du monarque de droit divin, en connexion directe et privilégiée avec Dieu par la seule force de sa poésie et de sa musique.

Musique d’un nouveau David, le motet à grand chœur est ainsi intimement lié à l’affirmation du pouvoir personnel de Louis XIV.

La recette du motet

Pour chanter Dieu et le roi, il vous faut :

* Des textes : le plus souvent, ce sont des psaumes en latin, textes de l’Ancien Testament écrits par le roi David ... mais ils peuvent également être spécialement composés ou constitués par collages.

* Des allégories et des effets rhétoriques pour exalter tout autant le roi et sa famille que Dieu…

* Pour ce qui concerne les voix : l'un des principaux ingrédients est sans doute le grand chœur, véritable spécialité « à la française ».

