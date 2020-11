La Chapelle royale : Un écrin à Versailles (1/6)

Qu'est-ce que La Chapelle royale ? Sous le règne de Louis XIV, le Roi-Soleil, c'était un lieu, mais aussi le département le plus important de la grande entreprise qu'était la Musique du roi. Voici l'histoire de la plus ancienne et prestigieuse des institutions musicales de la monarchie française.

En 1682, Louis XIV règne depuis 40 ans. Le souverain, sa famille et la cour posent définitivement leurs malles à Versailles, qui devient le siège du pouvoir et la résidence officielle de la monarchie. La vie au château n’est pas des plus confortables : les courtisans doivent se frayer un passage au milieu des échafaudages, respirer les poussières de plâtre et de marbre, les vapeurs nauséabondes des peintures…

La chapelle définitive du palais n’est inaugurée qu’en 1710. Le règne de Louis XIV touche à sa fin : il a 72 ans. Les travaux de la cinquième et dernière chapelle de Versailles sont confiés à l’architecte Jules Hardouin-Mansart, à qui l’on doit aussi la fameuse Galerie des glaces. L’immense chantier, commencé en 1687, durera 23 ans. C’est d’ailleurs un autre architecte qui l’achèvera, Robert Cotte, à la mort d’Hardouin-Mansart en 1708. Louis XIV suit toutes les étapes des travaux. Il fait réviser les plans, est attentif à la réalisation des décors et invite même ses musiciens à tester l’acoustique !

La plus ancienne institution musicale de la monarchie française

Mais la Chapelle royale – ou plus exactement la « Chapelle du roi » –, avant de désigner un lieu est avant tout une institution. La plus importante et la plus ancienne de ce qu’on appelle la Maison du roi… Et sa « musique », c’est-à-dire l’ensemble musical qui lui est attaché, est également le plus ancien des départements de la Musique du roi… Jusqu’en 1682, la musique de la Chapelle n’est pas fixée à un endroit. Vagabonde, elle précède le roi dans tous ses déplacements, même en campagne militaire ! Le roi peut ainsi, en arrivant dans l’une ou l’autre des résidences, assister à la messe, toujours en musique.

Une organisation bien huilée

La Chapelle royale est un petit monde en soi, avec une hiérarchie bien définie. Elle est formée de deux corps : la Chapelle oratoire, constituée des grands dignitaires ecclésiastiques de la cour mais aussi du personnel officiant de la messe ; et la Chapelle-Musique, qui réunit notamment tout le personnel musical intervenant pendant les offices avec musique et que l’on nomme la « Musique de la Chapelle ».

Sur le papier, la Chapelle musique est dirigée par un ecclésiastique, le « maître », qui n’est pas spécialement musicien. Sur le terrain, elle est en réalité pilotée par un « sous-maître », un musicien de choix, recruté parmi les meilleurs du royaume.

Les musiciens entrent en scène le matin, pendant la messe quotidienne du roi, durant laquelle ils exécutent ce qui en constitue la spécificité musicale : des motets.

Ecriture et voix : Suzanne Gervais

Conseil scientifique : Thomas Leconte