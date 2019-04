Un orgue à Vouvant en 2019

L’entrée de la nef de l’église de Vouvant ayant subi au fil des siècles différentes transformations, l’église de Vouvant n’a jamais possédé d’orgue. Cette construction dotera notre cité d’un instrument de musique aux multiples fonctions avec la création d’un festival d’orgue l’été, des animations scolaires et en collaboration avec l’Office du Tourisme, des résidences de classes d’orgue et des manifestations en lien avec les événements locaux et à l’usage paroissial.

L’originalité du projet porté par l’association « Orgue & Musique à Vouvant » réside dans la volonté de financer cet orgue principalement par des dons et du mécénat : Faire que les Vouvantais, mais aussi tous les amateurs de patrimoine et de musique participent à la création d’un nouveau Patrimoine en 2019, année du « Millénaire » de Vouvant.

L’instrument est déjà en cours de construction dans l’atelier du facteur d’orgues Yves Fossaert installé en Seine-et-Marne à qui on doit déjà en Vendée le bel orgue de Rocheservière. Renommé pour ses constructions et ses restaurations, sa manufacture est labellisée « Entreprise du patrimoine vivant ». En 2017 Yves Fossaert remportait le Prix national de « Maître d’apprentissage ».

Le projet a été soumis à la Commune, à la Paroisse et au Diocèse, à la Conservation régionales des Monuments Historiques, aux Bâtiments de France et à la Commission diocésaine d’art sacré. Tous ont accueilli le projet avec enthousiasme, l’association en assurera la « maitrise d’ouvrage », elle est habilitée à recevoir des dons dans le cadre des projets patrimoniaux et culturels et à éditer des reçus fiscaux afin que particuliers et entreprises puissent défiscaliser.

Depuis novembre 2018 une campagne de recherche de donateurs et de mécénat est lancée.

Contact : association Orgue et musique, 27 Grande-Rue ou orgueetmusiqueavouvant@orange.fr