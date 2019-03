Tous en Sons ! est le premier festival de musique jeunesse à rayonnement national pour écouter, comprendre et vivre la musique, toutes les musiques !

Que vous ayez 9 mois ou 90 ans, Tous en sons ! vous invite à découvrir des créations musicales joyeuses, turbulentes, curieuses, exigeantes et ouvertes à toutes et tous : enfants, parents, grands-parents, enseignants, oncles, tantes, etc.

À travers une programmation pluridisciplinaire et exigeante, nous proposons aux publics de Marseille, d’Aix-en-Provence et de la Région Sud-PACA d’aller à la découverte de quinze spectacles en six jours, du 22 au 31 mars 2019, certains spécialement conçus pour cette première édition de Tous en sons !