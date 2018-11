Florence Bolton (Ensemble La Rêveuse) et l'opéra bus.

L’Opéra Bus est un bus aménagé en salle de concert sur le modèle d’une loge de l’Opéra de Paris. Florence Bolton et Benjamin Perrot y proposent des concerts-découverte interactifs re-contextualisant la musique ancienne et créant des liens avec les Beaux-Arts et le patrimoine local.

La tournée Opéra Bus 2018 compte 4 semaines de concerts (du 4 au 30 novembre), 60 représentations dans 25 communes et 5 départements différents.

Plus d'infos

Ensemble La Rêveuse

, © Mirare

Le prochain disque de l'ensemble La Rêveuse "London Circa 1700, Purcell and his generation" paraitra le 15 janvier prochain. Séance de dédicaces le 16 décembre à la Librairie des Temps Modernes, Orléans.