Alain Surrans, directeur général d'Angers Nantes Opéra

Alain Surrans nous parle de tout le travail d'action culturelle autour du Vaisseau Fantôme : ateliers de chant menés par des étudiants du Pôle Supérieur et des Conservatoires à rayonnement régional d'Angers et de Nantes avec le public, ateliers de chant dans les prisons de Fontenay-le Comte et de la Roche-sur-Yon, action culturelle au coeur du quartier angevin de la Roseraie pour une approche fine et active de l'opéra...

L'opéra de Wagner "Le Vaisseau Fantôme" sera diffusé sera diffusé en LIVE et sur écrans géants le jeudi 13 juin 2019 à 20h pour la toute première fois à Nantes, à Rennes et dans plus de 40 villes de Bretagne et des Pays de la Loire.