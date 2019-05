Le festival "Musiques au pays de Pierre Loti"

Le 27 janvier 1913, le Figaro publie en première page une lettre de Pierre Loti intitulée Contre les vandales :

« Et maintenant voici le cirque de Gavarnie, une des merveilles légendaires de la France, le cirque de Gavarnie qui demain va être détruit pour emplir les poches de quelques drôles ! Est-ce possible qu’on laisse un pareil crime s’accomplir dans notre pays, qui, de tous ses prestiges anciens, n’en gardait plus qu’un seul, celui d’être l’un des moins fermés aux idées d’art et de beauté. On classe des monuments, pourquoi ne pas classer aussi des paysages, des cascades ? Il n’y aura donc pas de loi, sous notre République, contre ces éhontés qui s’enrichissent par la mort de tous les sites de notre pays ! Un jour, il n’y aura donc pas une levée en masse de bâtons et de fourches pour lyncher ces cuistres-là ! »

Plus de cent ans après, cet appel de Loti, engagé pour la défense de l’environnement, résonnera à travers cette 15ème édition du Festival. Cette « voix qui crie dans le désert contre la barbarie moderne » sera portée pendant toute cette semaine par nombre d’artistes, acteurs et protecteurs de l’environnement local qui apportent leur contribution à cette édition dédiée à la nature. C’est donc une double programmation que je vous invite à découvrir cette année :

- De grandes soirées de concerts qui seront autant d’Hymnes à la Nature où vous pourrez découvrir, aux côtés de chefs d’œuvres de Beethoven, Ravel, Schubert, Vivaldi ou Fauré, des œuvres plus rarement jouées de compositeurs français et de la musique d’aujourd’hui.

- Un cycle intitulé Paroles de… qui précède chaque concert dans des lieux insolites et qui est une occasion festive et conviviale de faire se rencontrer musiciens et acteurs locaux de notre territoire pour sensibiliser un large public à la cause environnementale.

Cette édition rend un hommage particulier à Albert Roussel dont on célèbre cette année les 150 ans de sa naissance et vous invite à découvrir ses multiples facettes de compositeur, officier de marine, grand voyageur et amoureux de la nature si proche de l'univers de Pierre Loti.

Je suis également très heureux d’accueillir un des compositeurs majeurs de notre temps et je remercie vivement Philippe Hersant d’avoir accepté d’être l’invité exceptionnel de cette édition. Son œuvre imprégnée de poésie et de littérature sera déclinée sous tous les genres, de la musique de chambre aux concerts symphoniques en passant par la musique vocale.

Les forces vives artistiques de la région : l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine, les musiciens de l’Orchestre National de Bordeaux Aquitaine, le Grand Chœur de l’Abbaye aux Dames de Saintes, la Philharmonique Oléronaise, le Duo Victor Sicard & Anna Cardona, mais aussi les musiciens de l’Orchestre National d’Ile-de-France, le pianiste David Bismuth et Loïc Corbery de la Comédie-Française, tous sont réunis cette semaine à l’Ile d’Oléron, Marennes et Rochefort pour exprimer avec force cet Hymne à la Nature.

Enfin, le Festival se rendra à la Maison d’arrêt de Rochefort et poursuivra sa volonté de s’adresser aux publics les plus éloignés de la culture grâce au partenariat avec des associations caritatives. Les actions éducatives auprès des plus jeunes seront comme chaque année au rendez-vous, public privilégié auquel nous souhaitons ardemment faire découvrir notre patrimoine musical et leur témoigner, au travers des Paroles de…, notre désir qu’ils puissent continuer à s’émerveiller devant les beautés de l’art et de la nature.

Julien Masmondet, directeur artistique