Organisé au sein de l’Abbaye Royale bâtie en 1229, par Bérengère de Navarre alors veuve de Richard Coeur de Lion, le Festival de l'Epau trouve là l’écrin idéal : musique vocale et sacrée dans l’Abbatiale, musique de chambre et profane dans le Dortoir aux moines, fin de soirée dans le Magic Mirror. Ce lieu prestigieux et très identifié accueille, cette année encore, des artistes de renommée internationale. Il fait également la part belle à la voix avec la fine fleur des chanteurs lyriques, sans oublier la jeune génération…