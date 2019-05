Le Chant des pierres dans l’eau est né de l’envie de Jean-Marie Machado, pianiste et compositeur, et de Roger Leroux, directeur du Carré Magique de Lannion, d’inventer et de diffuser dans le cadre de la programmation annuelle du lieu une oeuvre musicale concertante dédiée à la rencontre d’artistes professionnels, d’amateurs éclairés et d’apprentis musiciens, dans l’exigence et le professionnalisme d’un véritable spectacle.

Écrite sous le signe du piano et de la voix, cette pièce fut créée en octobre 1996 avec quinze pianistes (dix pianos droits et cinq pianos à queue), un choeur d’enfants et un choeur d’adultes, sous l’égide de l’École de musique du Trégor. Après une reprise sur la Scène nationale de Niort en 1998, le projet renaît aujourd’hui au Centre des bordes de Marne, scène conventionnée du Perreux-sur-Marne, avec le Conservatoire de musique de la ville et le choeur d’adultes Vent d’Est.

La création de ce spectacle est l’occasion de réunir, autour d’une découverte et d’une ambition artistique partagée, toutes les forces vives d’une ou de plusieurs écoles de musique, d’écoles primaires ou de collèges.

Elle donne l’occasion, aux enfants comme aux adultes, professeurs ou élèves, de découvrir une musique d’aujourd’hui et de la jouer d’une façon stimulante grâce à la présence du compositeur.

En outre, la préparation du spectacle est synonyme d’ouverture à des pratiques musicales telles que : l’invention musicale, l’improvisation, le rythme, etc...

Le Chant des Pierres dans l’eau est une oeuvre à placer sous le signe du métissage musical, avec notamment comme inspiration des chants d’enfants brésiliens et africains.

À ce brassage des cultures s’ajoute la magie du piano détourné pour donner des sonorités surprenantes. Tel des gouttes de pluie, grelots, clochettes, pinces à linge et pastilles s’accrochent aux cordes pour raconter une histoire...

A noter dans vos agendas

Le Chant des pierres dans l'eau, le 26 mai 2019 à 16h au Centre des bords de Marne, Le Perreux-sur-Marne.