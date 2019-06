L’Orchestre Aubois des Jeunes (OAJ) est une formation d’orchestre d’harmonie constitué de jeunes musiciennes et musiciens issus des sociétés musicales ou écoles de musique du département.

Imaginé en 1981 par Georges Fernandes, alors président de la fédération musicale Aube - Haute-Marne, l’objectif de l’OAJ est d’offrir un complément de formation au travers des stages.

Chaque année, 3 rencontres ont lieu pendant les congés scolaires. D’une durée de 4 journées et en immersion complète ces jeunes musiciens dont l’âge se situe entre 10 et 20 ans apprennent la vie en groupe, les « anciens » pouvant aider les plus jeunes, et bien sûr à faire de la musique ensemble dans un contexte favorable.

En 2020, l’Orchestre Aubois des Jeunes fêtera ses 30 ans……