Jean Marc Aymes, directeur artistique du festival Mars en baroque à Marseille

Jean Marc Aymes nous parle de la programmation musicale de la 18ème édiition du festival qui se déroule du 29 février au 31 mars et qui a pour thème "le salon de musique".

Le Festival Mars en Baroque est devenu en 18 ans un rendez-vous incontournable de la vie musicale et culturelle marseillaise. Pendant tout le mois de mars la musique baroque investit la ville de Marseille, avec des concerts, conférences, master classes, films, dans des salles de spectacle et dans des lieux plus insolites.

Après s’être installé dans « l’atelier du musicien » en 2019, Jean-Marc Aymes directeur artistique du festival, a imaginé pour cette édition une programmation autour du thème « du salon de musique ». Dès la Renaissance, c’est dans un lieu particulier des résidences que l’on pratique ou écoute la musique : une musique moins fastueuse que celle que l’on peut entendre lors des fêtes solennelles ou des grandes célébrations sacrées, mais plus intime, plus touchante, plus émouvante.

La programmation du festival est à retrouver sur le site Mars en baroque !