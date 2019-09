Hervé Billaut, pianiste et directeur artistique des Rendez-vous de Rochebonne

Proximité et complicité entre les artistes et le public, tels sont les maîtres mots des Rendez-vous de Rochebonne. Le festival de musique de chambre avec piano, créé en 2005, a pour vocation de faire partager la musique classique auprès du plus grand nombre, en particulier auprès des publics en milieu rural, éloignés de l’offre culturelle abondante des territoires urbains.

Le temps d’un week-end, la 15ème édition des Rendez-vous de Rochebonne renouvelle son invitation aux amateurs de musique et de patrimoine avec un programme de haute qualité artistique et des moments de partage en toute convivialité.