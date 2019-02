Gilles Ragon, directeur artistique de l'Ensemble Vocal de Nantes

Fondé en 1970 par Paul Colléaux, l'Ensemble Vocal de Nantes rayonne depuis près de 50 ans dans la Région des Pays de la Loire. Dirigé par Gilles Ragon depuis janvier 2014, l'EVN est une formation où se rencontrent chanteurs amateurs et chanteurs professionnels. Chaque chanteur est recruté sur audition dans sa spécificité.

Cette flexibilité a permis à l'Ensemble Vocal d'être présent dans les concours internationaux (Prix d'Arezzo et de Tours), de réaliser des enregistrements discographiques (Grand Prix de l'Académie du Disque Lyrique pour Charpentier) et de s'approprier la diversité du répertoire avec la collaboration de solistes tels que Kurt Equilbuz, Sara Mingardo, Sophie Daneman, Salomé Haller, Peter Harvey… Le chœur a par ailleurs chanté avec les orchestres Musica Aeterna, Stradivaria, la Grande Ecurie, la Petite Bande, l'Orchestre d'Auvergne, l'Orchestre National des Pays de la Loire, etc. Il a été le berceau de chanteurs de la région nantaise tels que Serge Goubioud, Thierry Bréhu, Anne Magouët, et bien sûr Gilles Ragon, ténor lyrique international.



Depuis sa création, l’Ensemble Vocal de Nantes s’est principalement produit à Nantes et en Région des Pays de la Loire, dans de très nombreuses localités et au sein de manifestations telles que la “Folle Journée” (où il est programmé depuis la première édition de 1995), “Baroque en Scène” (Nantes-Rezé), les “Grandes Heures Musicales du Haut-Anjou”, le festival de l’Abbatiale de Cunault (49), le festival “Les Rivages des Voix” de St Florent le Vieil (49), la saison de l’Abbaye de Fontevraud (49)…

Il s’est fait également entendre à Paris, Amiens, Vichy, St Gaudens, au Festival de Lourdes , au Festival de Saintes, au Festival de Saint Céré, en Ile et Vilaine à Rennes, St Sévran, St Malo et Fougères, à Landévennec (29), Arcachon (33),