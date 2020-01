Le fondateur et directeur artistique des Cris de Paris, Geoffroy Jourdain, nous parle de leur actualité concert et des actions pédagogiques dans la région grand est.

Créés et imaginés par Geoffroy Jourdain, Les Cris de Paris interprètent principalement le répertoire vocal et instrumental du début du XVIe siècle à nos jours. Leur démarche artistique est le reflet de la richesse et de la variété des parcours des artistes qui participent à leurs productions.

Leurs projets musicaux prennent place dans le cadre de concerts, de performances, mais également au sein de productions scéniques mêlant plusieurs formes artistiques (théâtre, danse, lecture..).

Projets pédagogiques

Lullaby

Jardins partagés

Depuis plusieurs années, Les Cris de Paris ont initié différentes formes de collectes de chants de traditions orales du monde entier, berceuses, comptines ou autres ritournelles héritées d’un patrimoine familial ou culturel.

Pour le cycle de cantates Jardins Partagés, l’ensemble a proposé au compositeur Pierre-Yves Macé de prolonger une collaboration initiée en 2017 avec l’Orchestre de chambre de Paris, collaboration qui consiste à réinvestir les chants a cappella collectés dans le cadre d’une composition instrumentale, vocale et électroacoustique.