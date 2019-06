Emmanuel Bardon, directeur musical de l'ensemble Canticum Novum

Canticum Novum, ensemble de musique ancienne et de musiques du monde de Saint-Étienne et son directeur musical Emmanuel Bardon, ont conduit depuis 2002 un important travail de médiation culturelle dans les établissements scolaires de la Loire, notamment dans les quartiers sensibles de Saint-Étienne et en milieu rural.

Après dix années d’ateliers, une expertise avérée, la rencontre de plus de 10 000 enfants, l’implication des élèves, des enseignants, des familles, la nécessité de faire perdurer ce travail est apparue comme une évidence, au-delà du ponctuel projet d’école qui se clôt lorsque la porte se referme. Plus qu’une certitude, un engagement.

Plus d'infos sur le site de l'ensemble.