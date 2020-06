Bruno Ory-Lavollé président du festival des Forêts

Le festival des Forêts qui se déroule au cœur de la forêt de Compiègne aura lieu du 19 juin au 15 juillet 2020. Pour sa 28ème édition le festival des forêts se réinvente .

Pour répondre aux besoins d’apaisement et d’évasion, le 28ème Festival des forêts a adapté sa programmation et fait une large place aux « Marches musicales de ressourcement » rebaptisées « Bains de forêt musicaux ». Ils incarnent parfaitement l’alchimie entre musique et nature qui fonde le festival, en proposant une expérience unique pour se ressourcer. Cette année, des bains de forêts musicaux sont prévues à12 dates au départ de 4 sites des Forêts de Compiègne et de Laigue.

Toutes les informations concernant la programmation sont à retrouver ici !