Yves Petit de Voize, directeur artistique du Festival de Pâques de Deauville

La 23ème édition du Festival de Pâques de Deauville se déroulera du 20 avril au 4 mai 2019.

Neuf concerts mettront à l’honneur la musique de chambre avec une programmation variée, mêlant voix, vents, cuivres, cordes, percussions et claviers. Réunis autour de Renaud Capuçon et de Bertrand Chamayou, les jeunes chambristes du festival et ceux de la fondation Singer-Polignac formeront comme à chaque printemps un Atelier de musique d’exception.

Du rare programme vocal (Schmitt, Cornelius...) du quatuor L’Archipel à l’immense Passion selon Saint-Jean de Bach - servie par des artistes comme Stuart Jackson (ténor) et Marie Perbost (soprano) - en passant par les chefs-d’œuvre concertants de Poulenc et de Hindemith, toutes les formations instrumentales seront à l’œuvre pour explorer les plus belles pages des périodes baroques, classiques, romantiques et modernes.