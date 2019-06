Vincent Bioulès, artiste peintre

Une émission en partenariat avec le magazine Grazia.

Ce n’est point le temps qui nous manque, c’est nous qui le manquons. Paul Claudel

L'actualité de notre invité

"Vincent Bioulès – CHEMINS DE TRAVERSE" au Musée Fabre du 15 juin 2019 au 06 octobre 2019 !

Le Musée Fabre rend hommage au peintre contemporain montpelliérain Vincent Bioulès à l’occasion d’une grande rétrospective.

L’exposition revient sur ses expériences radicales au sein de l’avant-garde des années 70 et insiste sur la singularité de son rapport au motif et à la figure. Parenthèse ou pas de côté, la pratique de l’abstraction nourrit les grandes compositions figuratives dans lesquelles l’artiste célèbre son attachement à son environnement quotidien et aux paysages méridionaux.

A travers les peintures des places urbaines et de son atelier, du littoral et de l’arrière-pays montagneux Bioulès construit une géographie intime et poétique, solaire et méditerranéenne.

Programmation musicale

Wolfgang Amadeus Mozart

Requiem en ré mineur K.626 (Kyrie)

Musicaeterna

The New Siberian Singers

Direction : Teodor Currentzis

(CD Alpha)

Jean Sebastien Bach

Magnificat en ré Majeur BWV.243 (Et misericordia)

Agnes Baltsa, contralto

Peter Schreier, ténor

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction : Herbert von Karajan

(CD DGG)

Giovanni Pierluigi da Palestrina

Missa ”AeternaChristimunera” (Kyrieeleison)

Chorale Philippe Caillard

Direction : Philippe Caillard

(CD Erato)

Jean-Sébastien Bach

La Passion selon Saint Jean (Ruht wohl ihr heiligen Gebeine, acte II)

Choeur et Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise

Direction : Eugen Jochum

(CD Andromeda)

Gabriel Fauré

Requiem en ré mineur op 48 (Introït - Kyrie)

Academy of Saint Martin-in-the-Fields

The Sixteen

Direction : Harry Christophers

(CD Coro)

Ludwig van Beethoven

Quatuor à cordes n°13 en si bémol Majeur op.130 (Cavatine)

Quatuor Artemis

(CD Virgin Classics)

Arvo Pärt

Messe de Berlin (Kyrie)

Theatre of Voices

Choeur Hillier

Direction : Christopher Bowers-Broadbent

(CD Harmonia Mundi)

Camille Saint-Saens

Symphonie n°3 en ut min op 78 (Maestoso – Allegro)

Olivier Latry, orgue

Orchestre Symphonique de Montréal

Direction : Kent Nagano

(CD Analekta)

Maurice Ravel

Le tombeau de Couperin (Prélude)

Orchestre Philharmonique de New York

Direction : Pierre Boulez

(CD Sony)

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto nº24 en ut mineur K.491 (Larghetto)

Daniel Barenboïm, piano

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction : Daniel Barenboim

(CD EMI)

Claude Debussy

La Cathédrale engloutie, prélude livre I

Samson François, piano

(CD EMI)