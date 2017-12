Douglas Kennedy, écrivain

Une émission en partenariat avec le magazine Grazia.

♫ Programmation musicale

♫ Leonard Bernstein

A musical toast pour orchestre (allegro con brio)

Orchestre Philharmonique d’Israël

Direction : Leonard Bernstein

♫ Jean Sebastien Bach

Passacaille et fugue en ut mineur BWV.582

Transcription pour trio à cordes et piano

Ensemble Contraste et Johan Farjot

♫ Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni (Air du catalogue)

Michele Pertusi, Leporello

Orchestre Philharmonique de Londres

Direction : Georg Solti

♫ Charles Mingus

Goodbye pork pie hat

Ervin Booker,John Handy, Curtis Porter, saxophones

Horace Parlan, piano

Charles Mingus, contrebasse

Dannie Richamond, batterie

♫ Jean Sibelius

Symphonie n°2 en ré majeur op 43 (final)

Orchestre Philharmonique de New York

Direction : Leonard Bernstein

♫ William Byrd

Messe à 4 voix (Kyrie)

Choeur de la cathédrale de Westminster

♫ Johannes Brahms

Intermezzo en la mineur

Aldo Ciccolini, piano

♫ Igor Stravinsky

Symphonie en trois mouvements (3ème mouvement)

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction : Pierre Boulez

♫ Dave Brubeck

Blue rondo a la turk

The Dave Brubeck Quartet

♫ Jean Sébastien Bach

Variations Goldberg (extraits)

Glenn Gould, piano

♫ John Lennon / Paul McCartney

Blackbird

Brad Mehldau, piano

♫ Ludwig van Beethoven

Concerto N°4 en sol Majeur (rondo vivace)

Paul Lewis, piano

BBC Symphony Orchestra

Direction : Jiri Belohlavek

L'actualité de notre invité

La Symphonie du hasard - Livre 1

Douglas KENNEDY

(Belfond édition)

, © Belfond

Toutes les familles sont des sociétés secrètes. Des royaumes d'intrigues et de guerres intestines, gouvernés par leurs propres lois, leurs propres normes, leurs limites et leurs frontières, à l'extérieur desquelles toutes ces règles paraissent souvent insensées.

Comme chaque semaine, Alice Burns, éditrice new-yorkaise, s'apprête à rendre visite à son jeune frère Adam. Jadis jeune loup de Wall Street en pleine ascension, ce dernier croupit désormais en prison.

Mais cette rencontre hebdomadaire va prendre un tour inattendu. Bien décidé à soulager sa conscience, Adam révèle un secret qui pourrait bien venir rompre les derniers liens qui unissent encore leur famille.

Et Alice de replonger dans l'histoire des siens, celle d'un clan à l'image de l'Amérique : volontaire, ambitieux, assoiffé de réussite, souvent attaqué, blessé parfois, en butte à ses propres démons, mais inlassablement en quête de rachat...

Premier volume d'une fresque à l'ampleur inédite, La Symphonie du hasard marque le grand retour de Douglas Kennedy. Dans le bouillonnement social, culturel et politique des sixties-seventies, de New York à Dublin, en passant par l'Amérique latine, un roman-fleuve, porté par un souffle puissant.