Sylvie Vauclair, astrophysicienne

En tant qu’astrophysicienne, mélomane, autrice de « La nouvelle symphonie des étoiles » (Odile Jacob), Sylvie Vauclair a la tête dans les étoiles et les oreilles à l'affût des vibrations sonores du soleil et des astres - car oui, les étoiles chantent !

"Les mauvais musiciens n’entendent pas ce qu’ils jouent. Les médiocres pourraient l’entendre mais ils n’écoutent pas. Les musiciens moyens entendent ce qu’ils ont joué. Seuls les bons musiciens entendent ce qu’ils vont jouer". Edgar Willems, musicien et pédagogue.

L'actualité de notre invitée

La Nouvelle symphonie des étoiles

Sylvie Vauclair

paru le 24 février 2021

Ed. Odile Jacob

, © Ed. Odile Jacob

Au terme d’un siècle de recherches passionnantes, le cosmos s’est révélé bien plus proche de nous qu’on ne l’imaginait : d’infini et d’éternel, il en est venu, comme tout un chacun, à avoir une naissance, le Big Bang, et une évolution, qui a conduit à notre existence après quelques milliards d’années. Et s’il s’est peuplé de créatures aussi étranges que les trous noirs ou les ondes gravitationnelles, des milliers d’exoplanètes très semblables à notre Terre laissent entrevoir la possibilité d’une vie ailleurs.

À la précision scientifique de l’astrophysicienne s’adjoint ici la poésie des images pour conter la saga de l’origine de la lumière, de la matière et du vivant, cette fascinante « symphonie des étoiles » dont nous sommes issus. L’humanité découvre avec stupeur cet univers immense dont elle fait partie. Sa très courte existence sur la planète Terre s’inscrit au sein d’un espace-temps d’une ampleur colossale. Elle doit en prendre conscience pour devenir adulte et orienter sa propre destinée.

Sylvie Vauclair est astrophysicienne à l’Institut de recherche en astrophysique et planétologie, et professeure émérite à l’université de Toulouse. Elle a notamment publié De l’origine de l’univers à l’origine de la vie. Une virgule dans l’espace-temps.