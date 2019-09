Sabine Wespieser, éditrice et fondatrice des éditions SW

C’est un choix assumé et revendiqué par l’éditrice qui la pousse à ne pas publier au delà de ce nombre de 10, bien suffisant pour suivre les écrivains, les accompagner, les imposer. Connue pour ses relations au long cours avec ses auteurs, Sabine Wespieser est une femme fidèle et entière, avec une certaine autorité, qu’elle aime bien qualifier de cheffe d’orchestre, qui l’oblige certes à diriger toute une équipe, mais nécessite une véritable qualité d’écoute et de souplesse.

La forme produit du sens - Hubert Nyssen.

Programmation musicale

Antonio Carlos Jobim

Chega de Saudade

Joao Gilberto, chant

(CD Barclay)

Johann Strauss Fils

Le Beau Danube bleuop.314

Orchesre Philharmonique de Vienne

Direction : Nikolaus Harnoncourt

(CD Warner Classics)

Jean-Sébastien Bach

Concerto brandebourgeois n°3 en sol Majeur BWV.1048 (Allegro)

Orchestre du Gewandhaus de Leipzig

Direction : Riccardo Chailly

(CD Decca)

Frédéric Chopin

Mazurka en sol mineur op.24 n°1

Sviatoslav Richer, piano

(CD BBC)

Alessandro Scarlatti

Infirmatavulnerata

Gérard Lesne, haute-contre

Il Seminario Musicale

(CD Virgin classics)

Franz Schubert

Du bist die ruh D.776 op.59 nº3

Dietrich Fischer Dieskau, baryton

Gerald Moore, piano

(CD Deutsche Grammophon)

Jean-Baptiste Lully

Atys LWV 53 : Ouverture (Prologue)

Les Arts Florissants

Direction : William Christie

(CD Harmonia Mundi)

Félix Mendelssohn

Symphonie n°3 en la mineur op.56 “Ecossaise” (allegro vivacissimo - Allegro maestoso assai)

Orchestre Symphonique de Londres

Direction : Claudio Abbado

(CD Deutsche Grammophon)

Giovanni Bononcini

Barbara ninfaingrata(Se tantimieidolori, air)

Cyril Auvity, ténor

L’Yriade

(CD Ramée)

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto pour piano n°16 en ré Majeur K.451 (Andante)

Camerata Academica du Mozarteum de Salzbourg

Andras Shiff, piano

Direction : Sandor Vegh

(CD Decca)

Jean-Sébastien Bach

Magnificat en mi bémol Majeur BWV.243a (Magnificat anima mea)

Solistes baroques anglais

Chœur Monteverdi

Direction : John Eliot Gardiner

(CD Soli Deo Gloria)

Robert Schumann

L’Amour et la vie d’une femme op.42 (Nun hast du mir denerstenSchmerzgetan)

Kathleen Ferrier, contralto

John Newmark, piano

(CD Naxos)