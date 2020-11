Rosemary Standley, chanteuse

Qu'elle reprenne du Fauré en duo avec la violoncelliste Dom La Nena ou du Schubert avec l'ensemble Contraste, la chanteuse Rosemary Standley porte un regard folk sur la musique classique, avec pour référence les voix si singulières d'Alfred Deller et de Billie Holiday.

Programmation musicale

Franz Schubert

Du bist die Ruh D.776 op.59

Rosemary Standley, chant

Ensemble Contraste

CD Alpha

Wolfgang Amadeus Mozart

La Flûte Enchantée (O Isis uns Osiris, acte II, air de Sarastro et chœur)

Harry Peeters, basse

English Baroque Soloists

Direction : John Eliot Gardiner

CD Archiv Produktion

Richard Wagner

Le Vaisseau fantôme (ouverture)

Les Musiciens du Louvre

Direction : Marc Minkowski

CD Naive Records

Hank Williams

Ramblin’man

Hank Williams, guitare et chant

CD BD Music

Traditionnel des Etats Unis

Pretty boy floyd

Moriba Koita, chant

Moriarty

CD Air Rythmo

Sigmund Romberg

Lover come back to me

Billie Holiday, chant

Mal Waldron, piano

Eddie Khan, contrebasse

Dick Berk, batterie

CD Black Hawk Records

Anne Boleyn

O Death rock me asleep

Rosemary Standley & Helstroffer’s Band

CD Alpha

Henri Purcell

Music for a while

Alfred Deller, haute contre

Wieland Kuijken, basse

William Christie, clavecin

CD Harmonia Mundi

Sainte-Colombe

Les Pleurs

Jordi Savall, basse de viole

CD Valois

Franz Schubert

Voyage d’hiver

Francisco Araiza, ténor

Jean Lemaire, piano

Gabriel Fauré

Les Berceaux

Rosemary Standley, chant

Dom La Nena, violoncelle

CD La Familia

L'actualité de notre invitée

Birds on a wire

Rosemary Standley et Dom La Nena

Ramages

Paru le 28 février 2020

, © La Familia