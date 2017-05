Riad Sattouf, auteur de bande dessinée et réalisateur

Programmation musicale

George Brassens

Le petit cheval

Maurice Ravel

Boléro, en ut majeur, M. 81

Orchestre Philharmonique de Radio France

Direction : Myung Whun Chung

Traditionnel Syrien

Shaouia

Ensemble Hespèrion XXI

Direction : Jordi Savall

Serge Prokofiev

Roméo et Juliette, op. 64

Danse des chevaliers

London Symphony Orchestra

Direction : Valery Gergiev

George Delerue

Bande originale du film Les 400 coups - générique, et "Car de police"

Kenny Loggins

Bande originale du film Top Gun "Danger zone"

Gustav Mahler_

Symphonie n°5_, en ut dièse mineur (Adagietto)\

Orchestre Philharmonique de New-York

Direction : Leonard Bernstein

Alessandro Marcello (transcription de J. S. Bach)

Concerto pour hautbois, en ré mineur, BWV 974 (Adagio)

Anne Queffélec, piano

Zbigniew Preisner

Bande originale du film "Trois couleurs : Bleu"

"Song for the unification of Europe"

Tigran Hamasyan

Drip

Tigran Hamasyan, piano

Antonio Vivaldi

Concerto n°1 "Les Quatre saisons - Le Printemps", en mi Majeur, op. 8, RV.269

Premier mouvement, Allegro

Concerto Italiano

Direction : Rinaldo Alessandrini

Giuseppe Verdi

Messa da Requiem (Introït)

Concentus Musicus de Vienne

Choeur Arnold Schönberg

Direction : Nikolaus Harnoncourt

Naïssam Jalal

_C4-Hob wa harb

_Naïssam Jalal and Rythms of Resistance

Julien Clerc

Des jours entiers à t'aimer

L'actualité de notre invité

"Les cahiers d'Esther", volume 2 - paru en février 2017.

Les Cahiers d’Esther sont écrits et dessinés d’après les histoires vraies racontées chaque semaine à Riad Sattouf par une véritable écolière, Esther A. Le projet de Riad Sattouf est de suivre la vie d’Esther de ses 10 ans jusqu’à ses 18 ans, au rythme d’un album par an.

, © Allary Editions

et aussi .... "L'Arabe du futur" , tome 3

, © Allary Editions

"L’Arabe du futur raconte la jeunesse de Riad Sattouf au Moyen-Orient. Dans le premier tome publié en 2014 et qui couvre la période 1978-1984, le petit Riad est ballotté, de sa naissance à ses six ans, entre la Libye, la Bretagne et la Syrie. Le deuxième tome, paru en 2015, raconte sa première année d’école en Syrie (1984-1985). Dans ce troisième tome, il a entre six et neuf ans, l’âge de prendre conscience de la société dans laquelle il grandit".