René Martin, directeur artistique de la Folle Journée à Nantes.

Programmation musicale

F. Mendelssohn

Romance sans paroles en si bémol mineur op 30 n°2

Daniel Barenboim, piano

B. Bartok

Quatuor à cordes n°3 op 17 (Prima parte)

Quatuor Ebène

C. Mingus

My jelly roll soul

Charles Mingus, contrebasse

Jackie Mac Lean, saxophone alto

Booker Erwin, saxophone ténor

Petter Adams, saxophone baryton

Jimmy Knepper, trombone

Willie Dennis, trombone Horace Parlan et Mal Waldron, piano Dannie Richmond, batterie

F. Schubert

Impromptu n°3 op.90 D.899

Radu Lupu, piano

G. Mahler

Symphonie n°3 en ré mineur (extrait)

Orchestre Philharmonique de New York

Direction : Leonard Bernstein

P. Hindemith

Ludus Tonalis (Praeludium)

Sviastoslav Richter, piano

R. Schumann

12 gedichte op 35 : “Wer machte dich so krank ?”

Matthias Goerner, baryton

Eric Schneider, piano

J. Tavener

The protecting Veil

Yo Yo Ma, violoncelle

Orchestre Symphonique de Baltimore

Direction : David Zinman

W. Mozart

_Ave Verum Corpus K.618

_The Vienna Boys Choir

Direction : Hans Gillesberger

Royer Joseph Nicolas Pancrace

Le Vertigo

Jean Rondeau, clavecin

César Franck

Sonate en la Majeur (allegro)

Victor Julien-Laferrière, violoncelle

Adam Laloum, piano

R. Schumann

Scène de la forêt op.82 (L'Oiseau prophète)

David Kadouch, piano

L. Boccherini

La Musica notturna delle strade di Madrid (menuetto dei ciecchi)

Philadelphia Chamber Orchestra

Direction : Maximiano Valdès

Queen

We will rock you

Queen

La Folle Journée de Nantew : le programme !