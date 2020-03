Rebecca Zlotowski, réalisatrice

Rien ne m'est dû.

L'actualité de notre invité

Les Sauvages, série télévisée diffusée sur Canal+ en septembre 2019.

Programmation musicale

Claude Debussy

Children's corner (Doctor gradus ad parnassum)

Alain Planès, piano

CD Harmonia Mundi

Georges Bizet

Carmen (Avec la garde montante, extrait de l’acte I, chœur des gamins)

Orchestre National de France

Maîtrise de Radio France

Direction : Seiji Ozawa

CD Philips

Hector Berlioz

Les Nuits d'été (Villanelle)

Régine Crespin, soprano

Orchestre de la Suisse Romande

Direction : Ernest Ansermet

CD DECCA

GioachinoRossini

Duo bouffondes chats

Felicity Lott, soprano

Ann Murray, mezzo soprano

Graham Johnson, piano

CD EMI

Gabriel Fauré

Elégie en ut mineur op.24

Henri Demarquette, violoncelle

Brigitte Engerer, piano

CD Warner Classics

Edward Elgar

Concerto en mi mineur op.85 (Lento-Allegro molto)

Orchestre de Philadelphie

Jacqueline Du Pré, violoncelle

Daniel Barenboim, piano

CD CBS

Franz Schubert

Mélodie hongroise pour piano en si mineur D.817

Shani Diluka, piano

CD Mirare

Tsegue Maryam Guebrou

A young girl's complaint

CD Buda Musique

Jean-Philippe Rameau

Les Indes galantes (Danses des sauvages)

Orchestre Les Siècles

Direction : François Xavier Roth

CD Intrada Classic

Hector Berlioz

Harold en Italie op.16 (Marche des pèlerins chantant la prière du soir)

Daniel Benyamini, alto

Orchestre Philharmonique d’Israël

Direction : Zubin Mehta

CD Decca

Bill Evans

What are you doing for the rest of your life?

Bill Evans Trio

CD Gambit Records

Claude Debussy

Estampes (Jardins sous la pluie)

Cédric Tiberghien, piano

CD Harmonia Mundi

Une émission en partenariat avec le mensuel PSYCHOLOGIES Magazine