Pierre Lemaitre, écrivain

Essayer de faire très bien des choses très simples.

♫ Programmation musicale

♫ Christophe Julien

B.O.F. Au revoir là-haut

L’arnaque et la poste

♫ Charles Gounod_

Faust : « Ah, je ris de me voir si belle » (Acte III, scène 7, air de Marguerite)_

Victoria de Los Angeles, soprano

Orchestre du Théâtre de l’Opéra National de Paris

Direction : André Cluytens

♫ César Franck

Sonate en la majeur (Allegro ben moderato)

Itzhak Perlman, violon

Martha Argerich, piano

♫ Maurice Jarre

B.O.F. Thérèse Desqueyroux (Générique)

♫ Jean-Baptiste Lully

Le Bourgeois gentilhomme (Marche pour la cérémonie turque)

Le concert des Nations

Direction : Jordi Savall

♫ Gregorio Allegri

Miserere mei Deus

Choeur du Trinity College de Cambridge

Direction : Richard Marlow

♫ Jean-Sébastien Bach

Concerto brandebourgeois n°3 en sol majeur (Allegro)

Concentus Musicus de Vienne

Direction : Nikolaus Harnoncourt

♫ Franz Schubert

La jeune fille et la mort (Andante con moto)

Quatuor Enesco

♫ Frédéric Chopin

Valse n°2 en si mineur op.69

Alexandre Tharaud, piano

♫ Henry Purcell

O solitude

Alfred Deller, haute contre

WIlliam Christie, clavecin

Wieland Kuijken, viole de gambe

♫ Vincenzo Bellini

Norma : Casta Diva

Maria Callas, soprano

Orcheste du Théâtre de la Scala de Milan

Direction : Tullio Serafin

♫ Manuel de Falla

Danse espagnole n°1 : la vida breve

Julian Bream et John Williams, guitare

♫ Ludwig van Beethoven

Sonate n°17 en ré mineur op.31 n°2 « La Tempête » (allegretto)

Miguel Angel Estrella, piano

♫ Richard Strauss

Ainsi parlait Zarathoustra

Portsmouth Sinfonia

Direction : John Farley

L'actualité de notre invité

Couleurs de l'incendie, Pierre Lemaitre, paru le 3 janvier 2018

Edition Albin Michel.

, © Albin Michel

"Février 1927. Le Tout-Paris assiste aux obsèques de Marcel Péricourt. Sa fille, Madeleine, doit prendre la tête de l'empire financier dont elle est l'héritière, mais le destin en décide autrement. Son fils, Paul, d'un geste inattendu et tragique, va placer Madeleine sur le chemin de la ruine et du déclassement.

Face à l'adversité des hommes, à la cupidité de son époque, à la corruption de son milieu et à l'ambition de son entourage, Madeleine devra déployer des trésors d'intelligence, d'énergie mais aussi de machiavélisme pour survivre et reconstruire sa vie. Tâche d'autant plus difficile dans une France qui observe, impuissante, les premières couleurs de l'incendie qui va ravager l'Europe.

Couleurs de l'incendie est le deuxième volet de la trilogie inaugurée avec Au revoir là-haut, prix Goncourt 2013, où l'on retrouve l'extraordinaire talent de Pierre Lemaitre."