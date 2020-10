Pierre Ducrozet, auteur

Pierre Ducrozet mène dans "Le Grand Vertige" (Actes Sud) une réflexion sur l’environnement et l’impuissance politique. Nourri à Mozart par sa mère, à la chanson par son père, le jeune écrivain oscille aujourd’hui entre Richard Wagner, Sufjan Stevens, Thelonious Monk et Claude Debussy.

Programmation musicale

Richard Wagner

La Walkyrie (Chevauchée des Walkyries )

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction : Klaus Tennstedt

CD EMI

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto pour piano n°20 en ré mineur K.466 (Allegro)

Martha Argerich, piano

Orchestre de la Suisse Italienne

Direction : Jacek Kasprzyk

CD Warners Classics

The Beatles

Carry the weight

The Beatles

CD Parlophone

Frédéric Chopin

Nocturne pour piano n°2 en mi bémol Majeur op.9 n°2

Vladimir Horowitz, piano

CD Sony Classical

Seymour Simons et Gerald Marks

All of me

Billie Holiday, voix

Lester Young, saxophone ténor

Eddie Heywood and his Orchestra

CD Frémeaux et Associés

Sufjan Stevens

Death With Dignity

Sufjan Stevens, chant, piano et guitare

CD Asthmatic Kitty Records

Wolfgang Amadeus Mozart

Requiem (Tuba mirum / Rex Tremendae)

Collegium Vocale de Gand

La Chapelle Royale

Orchestre des Champs Elysées

Direction : Philippe Herreweghe

CD Harmonia Mundi

Birmanie

Ambiance au bord du lac Inle.

Anne Paceo

Le Soleil, la lune et l’étoile du soir

Anne Paceo, batterie

Christophe Panzani, saxophone

Pierre Perchaud, guitare

Leonardo Montana, piano

Joan Eche-Puig, contrebasse

CD Laborie Jazz

John Cage

Litany for the wale, vocalise pour 2 voix a cappella

Paul Hillier, chant

CD Harmonia Mundi

Thelonious Monk

Round Midnight

Thelonious Monk, piano

CD Sony

Claude Debussy

Suite bergamasque (Clair de lune L 82)

Richard Galliano, accordéon

CD Jade

L'actualité de notre invité

Le Grand vertige

Pierre Ducrozet

Ed. Actes Sud

Pionnier de la pensée écologique, Adam Thobias est sollicité pour prendre la tête d’une “Commission internationale sur le changement climatique et pour un nouveau contrat naturel”. Pas dupe, il tente de transformer ce hochet géopolitique en arme de reconstruction massive. Au cœur du dispositif, il crée le réseau Télémaque, mouvant et hybride, constitué de scientifiques ou d’intuitifs, de spécialistes ou de voyageurs qu’il envoie en missions discrètes, du Pacifique sud à la jungle birmane, de l’Amazonie à Shanghai... Tandis qu’à travers leurs récits se dessine l’encéphalogramme affolé d’une planète fiévreuse, Adam Thobias conçoit un projet alternatif, novateur, dissident.

Pierre Ducrozet interroge de livre en livre la mobilité des corps dans le monde, mais aussi les tempêtes et secousses qui parcourent notre planète. Sa narration est vive, ludique, rythmée. Elle fait cohabiter et résonner le très intime des personnages avec les aspirations les plus vastes, la conscience d’un pire global, d’une urgence partagée. Le grand vertige est une course poursuite verticale sur une terre qui tourne à toute vitesse, une chasse au trésor qui, autant que des solutions pour un avenir possible, met en jeu une très concrète éthique de l’être au monde. Pour tous, et pour tout de suite.