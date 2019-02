Philippe Tesson, journaliste

Une émission en partenariat avec le magazine Grazia.

Moi pour la modestie, je ne crains personne (Eric satie).

Programmation musicale

Erik Satie

Pièces froides – Airs à faire fuir

Anne Queffélec, piano

Robert Schumann

Album pour la jeunesse op.68 (Petit cavalier)

Pierre Vignaux, piano

Francis Poulenc

L'Embarquement pour Cythère FP.150

Katia et Marielle Labèque, pianos

Hector Berlioz

Roméo et Juliette (Introduction : Combats et tumulte - Intervention du Prince, 1ère partie)

Orchestre révolutionnaire et romantique

Direction : John Eliot Gardiner

Claude Debussy

Estampes L 100 (Jardins sous la pluie)

Jean-Yves Thibaudet, piano

Gioacchino Rossini

La Pie voleuse (Ouverture)

Royal Philharmonic Orchestra

Direction : Colin Davis

Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni K.527 : Madamina il catalogo è questo (air de Leporello, air du catalogue, acte I)

Orchestre Philharmonique de Londres

Direction : George Solti

Franz Schubert

Erlkönig D 328

Daniil Trifonov, piano

Jean-Sébastien Bach

Partita n°3 pour violon en mi Majeur BWV.1006 (Gavotte)

Nemanja Radulovic, piano

Francis Poulenc

Concerto pour 2 pianos en ré min FP 61 : Allegro ma non troppo

Eric Le Sage et Franck Braley, pianos

Orchestre Philharmonique Royal de Liège

Direction : Stéphane Denève

Darius Milhaud

Le Boeuf sur le toit op.58

Orchestre National de Lille

Direction : Jean Claude Casadessus