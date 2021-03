Philippe Humeau, facteur de clavecin

Gustav Leonhardt, Pierre Hantaï, Bertrand Cuiller… les claviéristes sont nombreux à avoir demandé à Pierre Humeau, facteur de clavecin, de fournir un instrument pour interpréter J.S. Bach, Froberger, ou encore les virginalistes anglais. Portrait en musique d’un amoureux fou de clavecins.

Programmation musicale

Domenico Scarlatti

Sonate en Si bémol Majeur K 248 LS 35 (Allegro)

Olga Pashchenko, clavecin Philippe Humeau

Enregistrement France Musique de l’intégrale des 555 sonates de D. Scarlatti

Extrait du concert donné le 19 juillet 2018 au Château de Flamarens

George Brassens

Dans l’eau de la claire fontaine

Georges Brassens, chant et guitare

CD Phillips

George Gershwin

Oh Lady be good

Charlie Christian, guitare électrique

Ed Lewis, trompette

Lester Young, sax ténor

Count Basie, piano

Jo Jones, batterie

CD Master of jazz

Johann Jacob Froberger

Toccata n°9

Gustav Leonhardt, clavecin Martin Skowroneck, Bremen 1961, modèle italien

CD Teldec

Jean Sébastien Bach

Choral BWV 739 « Wie schön leuchtet der Morgenstern »

Benjamin Alard, orgue Freytag-Tricoteaux d’après Arp Schnitger

CD Harmonia Mundi

Girolamo Frescobaldi

Toccata settima (1627)

Pierre Hantaï, clavecin Philippe Humeau Barbaste 1980

CD Astrée

Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint Matthieu (Aus Liebe).

Monique Zanetti, soprano

Philippe Allain-Dupré, flûte

Orchestre les Passions

Direction : Jean-Marc Andrieu

Enregistrement en concert à la Halle aux Grains de Toulouse le 2 décembre 2000

Jean Sébastien Bach

Concerto en ré mineur BWV.1052 (Allegro)

Pierre Hantaï (clavecin Philippe Humeau / copie d’un clavecin de Jean-Henri Silberman à Lourdes, 1979)

Le Concert des Nations,

Direction : Jordi Savall

CD Alia Vox

Maurice Ravel

Boléro

Anima Eterna

Direction : Jos van Immerseel

CD Zig Zag Territoires

Johan Jakob Kapsberger

Intavolatura di chitarone livre IV pour ensemble instrumental (Colachon)

Rolf Lislevand, colascione et théorbe

Pedro Estevan, percussions

CD Astrée

William Byrd

Pavane MB 23a

Bertrand Cuiller, clavecin Philippe Humeau, d’après Andreas Rückers, 1615)

CD Alpha

