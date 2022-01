Philippe Descola, anthropologue

Ethnographe, anthropologue, professeur au Collège de France, Philippe Descola revisite sa discographie à la lumière de son expérience de terrain et de ses réflexions. Comment sonnait le Voyage d’Hiver de Schubert au milieu de la forêt l’Amazonie, parmi les Indiens Achuar ?

Lecture : extrait des "Mémoires d'Outre-Tombe" de Chateaubriand.

Programmation musicale

Erik Satie

Gymnopédie n°2

Aldo Ciccolini, piano

CD EMI Classics

Manuel de Falla

L'Amour sorcier (Introduccion y escena - Cancion del amor dolido)

Marina Heredia Rios, chanteuse flamenca

Orchestre de Chambre Mahler

Direction : Pablo Heras-Casado

CD Harmonia Mundi

Jean-Philippe Rameau

Les Indes Galantes : Papillon inconstant (3ème entrée Les Fleurs, scène 5)

Noémie Rime, soprano

Les Arts Florissants

Direction : William Christie

CD Harmonia Mundi

Gabriel Fauré

Requiem op.48 (Libera me)

Mathieu Dubroca, baryton

Ensemble Aedes

Orchestre Les Siècles

Direction : François Xavier Roth

CD Aparte

The Doors

Riders on the storm

CD Elektra

Bruitage

Parc National de Manu au Pérou

Ambiance de la forêt amazonienne à la tombée du jour

Enregistrement de Kazuhito Sakata

CD Victor

Thelonious Monk

Round midnight

Miles Davis, trompette

John Coltrane, saxophone ténor

Red Garland, piano

Paul Chambers, contrebasse

Philly Joe Jones, batterie

CD Columbia

Franz Schubert

Winterreise op.89 D.911 (Der Leiermann)

Dietrich Fischer-Dieskau, baryton

Gerald Moore, piano

Giovanni Batista Pergolesi

Stabat Mater (Stabat Mater dolorosa)

Gemma Bertagnolli, soprano

Sara Mingardo, contralto

Concerto Italiano

Direction : Rinaldo Alessadrini

CD Opus 111

Safi El Wadih / Saint Augustin

Anta ya man'amarta-I-bahr

(Seigneur toi qui a ordonné la mer tourmentée)

Ensemble de la Paix

Ensemble Orchestral de Paris

Direction : John Nelson

CD Virgin

Musique des Achuars, tribu Jivaro

Chant (anent)

Documents sonores apportés par P. Descola

L'actualité de notre invité

, © Ed. Seuil

Les Formes du visible

Philippe Descola

Paru le 2 septembre 2021

Edition du Seuil

"La figuration n’est pas tout entière livrée à la fantaisie expressive de ceux qui font des images. On ne figure que ce que l’on perçoit ou imagine, et l’on n’imagine et ne perçoit que ce que l’habitude nous a enseigné à discerner. Le chemin visuel que nous traçons spontanément dans les plis du monde dépend de notre appartenance à l’une des quatre régions de l’archipel ontologique : animisme, naturalisme, totémisme ou analogisme. Chacune de ces régions correspond à une façon de concevoir l’ossature et le mobilier du monde, d’en percevoir les continuités et les discontinuités, notamment les diverses lignes de partage entre humains et non-humains.

Masque yup’ik d’Alaska, peinture sur écorce aborigène, paysage miniature de la dynastie des Song, tableau d’intérieur hollandais du XVIIe siècle : par ce qu’elle montre ou omet de montrer, une image révèle un schème figuratif particulier, repérable par les moyens formels dont elle use, et par le dispositif grâce auquel elle pourra libérer sa puissance d’agir. Elle nous permet d’accéder, parfois mieux que par des mots, à ce qui distingue les manières contrastées de vivre la condition humaine. En comparant avec rigueur des images d’une étourdissante diversité, Philippe Descola pose magistralement les bases théoriques d’une anthropologie de la figuration.

Médaille d’or du CNRS, professeur émérite au Collège de France, Philippe Descola développe une anthropologie comparative des rapports entre humains et non-humains qui a révolutionné à la fois le paysage des sciences humaines et la réflexion sur les enjeux écologiques de notre temps."