Philippe Delerm, écrivain

Programmation musicale

Wolfgang Amadeus Mozart

Landler en si bémol Majeur K.606

Pierre Vignaux, piano

Franz Schubert

Moment musical en fa mineur op.94 n°3

Vladimir Horowitz, piano

Frédéric chopin

Valse n°2 en la bémol Majeur op.34 n°1

Maria Joao Pires, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto n°21 en ut Majeur (andante)

Orchestre Symphoique de la Radio Bavaroise

Christian Zacharias, piano

Direction : David Zinman

Gabriel Fauré

Romance sans parole en la bémol Majeur op.17 n°3

Jean Martin, piano

Vincent d’Indy

Symphonie sur un chant montagnard français en sol Majeur op.25 (assez modéré)

Orchestre Philharmonique de Radio France

Catherine Collard, piano

Direction : Marek Janowski

Alain Souchon / Laurent Voulzy

L’Amour en fuite

Alain Souchon, chant

Jean Sébastien Bach

Concerto en fa mineur BWV.1056 (adagio)

Les Violons du Roy

Alexandre Tharaud, piano

Direction : Bernard Labadie

Félix Mendelssohn

Romance sans paroles op.19b n°1 (fileuse)

Daniel Barenboïm, piano

Erik Satie

Gnossienne n°6

Musique d’ameublement

Stéphane Blet : piano

Daniel Prévost : narrateur

Henry Purcell

Music for a while

Alfred Deller, contre ténor

William Christie, clavecin

Wieland Kuijken : basse de viole

Pierre Henry

Messe pour un temps présent

Claude François / Jacques Revaux / Gilles Thibaut

Comme d’habitude

Claude François, chant

Claude François / Jacques Revaux / Gilles Thibaut

My Way

Nina Simone, chant

Erik Satie / Guillaume Apollinaire

Embryons desséchés / A la santé

Jean-Pierre Marielle, diction

Alain Romans

Les Vacances de Monsieur Hulot : Quel temps fait-il à Paris ?

Lucie Dolène, chant.

Vincent Delerm

Danser sur la table

Vincent Delerm, chant

Barbara

Mon enfance

Barbara, chant

L'actualité de notre invité

, © Edition Seuil

Journal d'un homme heureux

Philippe Delerm

"Je me suis levé ce matin en pensant que la journée allait être bonne. Je crois que je me coucherai ce soir en me disant que je suis le plus heureux des hommes. Comment ne pas frissonner un peu à cette idée ? Je suis riche, incommensurablement riche de ce qui manque à presque tout le monde : le temps." Ce journal est celui d'un âge d'or. Choisir de vivre à la campagne loin des milieux littéraires et parisiens.

Regarder par la fenêtre pousser les fleurs de son jardin, au rythme des saisons.Prendre le temps de vivre sa vie, d'admirer sa compagne, d'aimer son enfant. Écrire en pensant qu'on sera, un jour peut-être, reconnu.

Philippe Delerm n'a tenu son journal qu'une seule année de sa vie. Il avait 37 ans. Bien longtemps avant l'ouragan du succès de La Première Gorgée de bière. "Je n'ai sans doute jamais été plus heureux que cette année-là."