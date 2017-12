Peter Brook, metteur en scène

Un magazine en partenariat avec Grazia.

Much ado about nothing (William Shakespeare).

Programmation musicale

British National Anthem

Philharmonia Orchestra

Direction : Arturo Toscanini

Jean Sébastien Bach / Transcription par Ferruccio Busoni

Toccata et Fugue en ré mineur BWV.565

Maurizio Baglini, piano

Violeta Parra

Gracias a la vida

Violeta Parra, guitare et chant

Wolfgang Amadeus Mozart_

Concerto pour piano n°20 en ré mineur K.466 (romance)_

Orchestre Philharmonique de Londres

Annie Fischer, piano

Direction : Adrian Boult

Wolfgang Amadeus Mozart

Fantaisie en ré mineur K.397

Vanessa Wagner, piano

Harold Arlen/ Ted Koehler

Stormy weather

Billie Holiday, chant

Marguerite Monnot

Irma la douce : Valse milieu

Clive Revill, Elizabeth Seal

Orchestre sous la direction de Stanley Lebowsky

Pierre Henry et Pierre Schaeffer_

Symphonie pour un homme seul : Prosopopée I_

Groupe de recherches musicales

Gurdjieff/Thomas de Hartmann

A fable

Tigran Hamasyan, piano

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°7 en la Majeur (allegro con brio)

Orchestre Philharmonique de New York

Direction : Arturo Toscanini

Anton Karas

Extrait de la B.O.F. Le Troisième homme

Jean Sibelius

La Tempête op 109 : Suite n°1 - le Chêne

(Musique de scène pour la pièce de William Shakespeare)

Academy of Saint-Martin-in-the-Fields

Direction : Sir Neville Marriner

César Franck

Sonate en la Majeur (allegro)

Arrangement pour violoncelle et piano

Victor Julien-Laferrière, violoncelle

Adam Laloum, piano

Benjamin Britten

Peter Grimes op.33 (extrait)

Orchestre de l’Opéra Royal de Covent Garden

Direction : Reginald Goodall

Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni (ouverture)

Orchestre de Chambre Mahler

Direction : Daniel Harding

C. Dumont / M. Vaucaire

Non, je ne regrette rien

Edith Piaf, chant

L'actualité de notre invité

Du bout des lèvres

Peter Brook / Editions Odile Jacob.

, © Odile Jacob

The Prisoner

Texte et mise en scène Peter Brook et Marie-Hélène Estienne

Musique Franck Krawczyk

A voir du 6 au 24 mars 2018 au Théâtre des Bouffes du Nord.