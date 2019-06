Patrick Poivre d'Arvor, journaliste, écrivain

Une émission en partenariat avec le magazine Grazia.

Tenir et se tenir. Tenir bon et se tenir bien.

L'actualité de notre invité

, © Edition Grasset

La Vengence du loup

Patrick Poivre d'Arvor

Edition Grasset, paru en janvier 2019.

Programmation musicale

Giuseppe Verdi

La Traviata : Libiamo ne' lieti calici (Acte I)

Angela Gheorghiu, soprano

Frank Leopardo, tnéor

Chœur et Orchestre de l’Opéra Royal de Covent Garden

Direction : Georg Solti

(CD DECCA)

Frédéric Chopin

Nocturne en si Majeur op.62 n°1

Nicolas Stavy, piano

(CD Paraty)

Gustav Mahler

Symphonie n°5 en utdièsemineur (IV. Adagietto)

Orchestre de la Tonhalle de Zurich

Direction : Georg Solti

(CD DECCA)

W.A Mozart

Don Giovanni : Don Giovanni a cenar teco (Acte II, scène 15)

Johannes Weisser, Don Giovanni

Alessandro Guerzoni, le Commandeur

Lorenzo Regazzo, Leporello

Orchestre Baroque de Fribourg

Direction : René Jacobs

(CD Harmonia Mundi)

Vincenzo Bellini

Norma : Casta diva (Acte 1, scène 1)

Maria Callas, soprano

Choeur et Orchestre de la Scala de Milan

Direction : Tullio Serafin

(CD EMI)

Gustav Mahler

Kindertotenlieder : Wenn dein Mütterlein

Kathleen Ferrier, contralto

Orchestre Philharmonique de Vienne

Direction : Bruno Walter

(CD Praga)

Henri Purcell

Didon et Enée Z 626 : When I am laid in earth (Acte III, air de Didon)

Catherine Bott, soprano

Academy of Ancient Music

Direction : Christopher Hogwood

(CD L’Oiseau lyre)

Serge Rachmaninov

Concerto pour piano n°2 en ut mineur op.18 (Allegro Scherzando)

Daniil Trifonov, piano

Orchestre de Philadelphie

Direction : Yannick Nezet-Seguin

(CD DGG)

Modest Moussorgsky

Tableaux d'une exposition (La Cabane sur des pattes de poule)

Jean-Philippe Collard, piano

(CD Dolce Volta)

George Bizet

Les Pêcheurs de perles

Tino Rossi, chant

Orchestre sous la direction de Marcel Carven

(CD EMI)