Pascale Arbillot, comédienne

" Rêvez quand le jour s’achève,

Rêvez, peut-être se réaliseront vos rêves

La vie n’est jamais si noire qu’on croit

Alors rêvez, rêvez, rêvez…" Johnny Mercer, « Dream ».

♫ Programmation musicale

♫ Johnny Mercer

Dream

Stevie Wonder, chant

♫ Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni (extraits)

Choeur et Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris

Kiri Te Kanawa, Donna Elvira

Teresa Berganza, Zerlina

José Van Dam, Leporello

Ruggero Raimondi, Don Giovanni

Direction : Lorin Maazel

♫ Georges Bruns

Tout le monde veut devenir cat (extrait de la B.O. F. « Les Aristochats »)

♫ Georges Bizet

Carmen (Votre toast je peux vous le rendre, acte II)

Ruggero Raimondi, baryton-basse

Chœur et Maîtrise de Radio France

Orchestre National de France

Direction : Lorin Maazel

♫ Heitor Villa Lobos

Bachianas Brasileiras n°5 (Aria pour soprano et orchestra à cordes)

Mady Mesplé, soprano

Orchestre de Paris

Direction : Paul Capolongo

♫ Bill Evans

You must believe in spring

Eddie Gomez, contrebasse

Eliot Zigmund, batterie

♫ Jean-Philippe Rameau

Les Indes galantes (ouverture)

La Simphonie du Marais

Direction : Hugo Reyne

♫ Reynaldo Hahn

Ciboulette (Moi je m’appelle Ciboulette, acte I)

Régine Crespin, soprano

Orchestre de la Suisse romande

Direction : Alain Lombard

♫ Giacomo Puccini

La Rondine (Chi il bel sogno di doretta, acte I, air de Magda)

Renée Fleming, soprano

Orchestre de Chambre anglais

Direction : Jeffrey Tate

♫ Thelonious Monk

Trinkle Tinkle

Thelonious Monk, piano

♫ Jean-Sébastien Bach

Sonate n°5 pour piano et violon en fa mineur BWV.1018 (largo)

Michelle Makarski, violon

Keith Jarrett, piano

♫ Wolfgang Amadeus Mozart

La Flûte enchantée (duo Papagena Papageno, acte II)

Gerald Finley, baryton

Constanze Backes, soprano

Les Arts Florissants

Direction : William Christie

♫ Astor Piazzola

Oblivion

(arrangement pour 2 pianos)

Martha Argerich et Eduardo Hubert, pianos

♫ Franz Schubert

Sonate n°20 en la Majeur

Ingmar Lazar, piano

♫ Traditionnel d’Inde

Dadra

Ravi Shankar, sitar