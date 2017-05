Pascal Picq, paléoanthropologue

"Sommes-nous capables de comprendre que ce qui a fait notre succès d'hier ne suffira pas pour demain ? " Pascal Picq

Programmation musicale

Howard Kopp et Frank E. Banta

Calico rag

Enregistrement de 1917

Frank E. Banta, piano

Howard Kopp, batterie

Serge Prokofiev

Pierre et le loup op. 67

Orchestre Symphonique de l'URSS

Direction : Guennadi Rojdestvenski

Piotr Illitch Tchaikovsky

Le Lac des cygnes op. 20 (Acte III, allegro agitato)

Orchestre du Théâtre Mariinsky

Direction : Valery Gergiev

David Raksin

Laura

Enregistrement de 1953

Charlie Parker, saxophone

Herb Pomeroy, trompette

Dean Earle, piano

Bernie Griggs, contrebasse

Bill Baggy Grant, batterie

Jean-Sébastien Bach

Partita n°2 en ut mineur, BWV.826 (Sinfonia)

Glenn Gould, piano

Jean-Baptiste Lully

Le Bourgeois gentilhomme (Marche pour la cérémonie des Turcs)

Le Concert des Nations

Direction : Jordi Savall

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto pour piano n°24 en ut mineur K. 491 (Allegro)

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction et piano : Daniel Barenboim

Maurice Ravel

Trio en la mineur (modéré)

Jascha Heifetz, violon

Grégor Piatiogrsky, violoncelle

Arthur Rubinstein, piano

Frédéric Chopin

Etude n°3 en mi majeur op. 10 n°3 "Tristesse"

Ignacy Jan Paderewski, piano

Antonin Dvořák

Symphonie n°9 en mi mineur op. 95 "Du nouveau monde" (Scherzo molto vivace)

Orchestre Philharmonique de Vienne

Direction : Seiji Ozawa

Dmitri Chostakovitch

Orango (Prologue : ouverture)

Orchestre Philharmonique de Los Angeles

Direction : Esa Pekka Salonen

Benjamin Britten

A Ceremony of Carols ("This Little Babe")

Aline Brewer, harpe

Choeur de l'Abbaye de Westminster

Direction : Martin Neary

Earth, Wind and Fire

September

L'actualité de notre invité

, © Flammarion

Ce livre est un conte, un conte scientifique. Il raconte la plus grande de toutes les histoires : celle de nos ancêtres, celle des débuts de la civilisation à la lumière des dernières découvertes scientifiques.

"Il était une fois des grands singes qui habitaient dans d'immenses forêts au sud de l'Europe..."

Partons sur les traces de :

- Pierola, le grand singe qui se redresse dans les arbres,

- Toumaï, notre ancêtre qui marche debout sur le sol,

- Lucy, l'australopithèque qui ne sait pas courir,

- Homo naledi, qui s'aventure loin dans les savanes,

- Homo erectus, à la conquête du monde.

Interview de Pascal Picq à propos de son livre "Premier homme" paru aux éditions Flammarion.