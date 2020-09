Paolo Bartolomeo, neurologue

Déchiffrer une partition, apprécier la musique, jouer du violon... quels sont les circuits neuronaux en jeu ? Paolo Bartolomeo est neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpétrière à Paris, directeur de recherches à l'Inserm, auteur de "Penser droit" (Flammarion) et passionné de clavecin.

Programmation musicale

Claudio Monteverdi

L’Orfeo (Prologue : Dal mio permesso amato, air de la Musica)

Monica Piccinini, soprano

Concerto Italiano

Direction : Alessandrini Rinaldo

CD Naïve

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°6 en fa Majeur op.68 « Pastorale » (Chant de bergers : sentiments de joie et de reconnaissance après l'orage)

Orchestre du XVIIIème Siècle

Direction : Frans Brüggen

CD Philips

Jean-Sébastien Bach

Ich hatte viel Bekümmernis in meinem Herzen (Choeur), cantate BWV.21

Concentus Musicus Wien

Direction : Nikolaus Harnoncourt

CD Teldec

Jean-Sébastien Bach

Concerto Brandebourgeois pour flûte traversière, violon et clavecin n°5 en ré Majeur BWV. 1050 (Affettuoso)

Ensemble Zefiro

Direction : Alfredo Bernardini

CD Arcana

Joseph Haydn

Quatuor à cordes en si bémol Majeur op.76 n°4 HOB III : 78 « Lever de soleil » (Adagio)

Quartetto Italiano

CD Tahr

Vincenzo Galilei

Fantasia terza

Massimo Lonardi, luth

Jean-Sébastien Bach

Sonate pour flûte traversière et basse continue en mi mineur BWV.1034 (Andante)

Marc Hantaï, flûte

Pierre Hantaï, clavecin

CD Mirare

Wolfgang Amadeus Mozart

_Quintette pour pianoforte et vent en mi bémol Majeur K.452 (Largo - Allegro moderato )_

Ensemble Dialoghi

CD Harmonia Mundi

Jean-Sébastien Bach

Suite n°3 en ut Majeur BWV.1009 (Bourrée I - Bourrée II)

Arrangement pour violon en sol Majeur de Rachel Podger

Rachel Podger, violon

CD Challenge Classics

Johannes Brahms

Wie Melodien zieht es mir op 105 n°1

Bernarda Fink, mezzo-soprano

Roger Vignoles, piano

CD Harmonia Mundi

L'actualité de notre invité

Paolo Bartolomeo

Penser droit

Paru le 19 février 2020

Edition Flammarion

, © Edition Flammarion

« Pensez avec votre cerveau droit ! » : derrière cette injonction familière se cache une vision binaire, celle d’un hémisphère droit siège de la créativité, de l’intuition, de la spiritualité, etc. qui serait sous la coupe d’un hémisphère gauche analytique et froid. Or les neurosciences ont montré qu’il était temps d’en finir avec ces mythes éculés.

Médecin et chercheur, Paolo Bartolomeo révèle dans cet ouvrage une tout autre réalité, à l’issue d’une passionnante enquête scientifique reposant sur de nombreux cas cliniques. Reconnaître un visage et l’émotion qu’il exprime, apprécier la musique, s’orienter dans l’espace ou encore avoir conscience de son propre corps : les « vrais » talents du cerveau droit composent un paysage d’une richesse insoupçonnée et fondent une large part de notre humanité.