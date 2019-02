Natacha Valla, directrice générale adjointe pour la politique monétaire de la Banque centrale européenne

Une émission en partenariat avec le magazine Grazia.

Il est pourtant vrai que c’est l’amour seul qui dans le monde nous rend indispensables. (Les Souffrances du jeune Werther, Goethe).

Programmation musicale

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n°35 en sol Majeur K.379 (Thème et variations)

Yehudi Menuhin, violon

Hepzibah Menuhin, piano

Franz Schubert

Impromptu en fa mineur op.posth. 142 n°4 D. 935

Alexei Lubimov, piano

Johannes Brahms

Concerto pour violon en ré Majeur op.77 (3. Allegro giocoso ma non troppo vivace)

Orchestre Philharmonique de l’O.R.T.F.

Christian Ferras, violon

Direction : Charles Buck

Jean Sébastien Bach

Concerto en ré mineur BWV.1043 (Largo ma non tanto)

Orchestre Philharmonique de New york

Isaac Stern et Itzhak Perlman, violons

Direction : Zubin Mehta

Aram Khatchaturian

Concerto pour violon en ré mineur (3. Allegro vivace)

Henryk Szeryng, violon

Orchestre Symphonique de Londres

Direction : Antal Dorati

Karol Szymanowski

Mythes op 30 (La Fontaine d'Aréthuse)

Nicolas Dautricourt, violon

Laurent Wagschal, piano

Franz Schubert

Sonate en si bémol Majeur op. posth. D.960 (3. Allegro vivace con delicatezza)

Leon Fleischer, piano

Jean-Sébastien Bach

Suite anglaise n°2 en la mineur BWV.807 (5. Bourrée I et II)

Andras Schiff, piano

Jean Sébastien Bach

Suite n°5 en ut min BWV.1011 (Prélude)

Anner Bylsma, violoncelle

Domenico Scarlatti

Sonate en fa mineur K.239

Alexandre Tharaud, piano

Alfred Schnittke

Concerto grosso n°1 (Preludio)

Yuri Smirnov, clavecin

Gidon Kremer et Tatiana Gridenko, violons

Orchestra de Chambre d’Europe

Direction : Gidon Kremer