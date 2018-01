Jul, auteur, scénariste et dessinateur de presse et de bandes dessinées

Une émission en partenariat avec le magazine Grazia.

Ris de la vie avant qu'elle ne rie de toi.

Programmation musicale

♫ Jimmy McHugh / Dorothy Fields

On the sunny side of the street

Charlie Parker, saxophone

Dizzy Gillespie, trompette

♫ Leopold Mozart

Divertissement en ut Maj HOB.II : 47 « Symphonie des jouets » (Menuetto)

Academy of Saint Martin in the Fields

Direction : Neville Marriner

♫ Frédéric Chopin

Valse n°10 en si min op.69 n°2

Aldo Ciccolini, piano

♫ Antoine Berjeaut

JD

Mike Ladd, voix

Stéphane Kerecki, contrebasse

Jozef Dumoulin, claviers

Fabrice Moreau, batterie

Antoine Berjeaut, trompette

♫ Francisco Tarrega

La Gran jota

Emmanuel Rossfelder, guitare

♫ Jean-Sébastien Bach_

Suite française n°2 pour piano en ut min BWV 813 (Allemande)_

Zhu Xiao-Mei, piano

♫ Ludwig van Beethoven

Sonate n°9 en La Maj op 47 “A Kreutzer” (Adagio sostenuto)

Itzhak Perlman, violon

Vladimir Ashkénazy, piano

♫ Luiz Bonfa et Antonio Carlos Jobim

Orfeu Negro : Manha de Carnaval

Luiz Bonfa et Antonio Carlos Jobim

♫ Darius Milhaud

Le Bœuf sur le toit

Orchestre Symphonique de Londres

Gidon Kremer, violon

Direction : Riccardo Chailly

♫ Giovanni Battista Pergolese

Stabat mater en fa min (Stabat mater dolorosa)

Sonya Yoncheva, soprano

Karine Deshayes, mezzo-soprano

Ensemble Amarillis

Direction : Héloise Gaillard et Violaine Cochard

♫ Serge Rachmaninov_

Concerto n°2 en ut min op 18 (Adagio sostenuto)_

Orchestre Philharmonique de Liverpool

Alexandre Tharaud, piano

Direction : Alexander Vedernikov

♫ Jean-Sébastien Bach

La Passion selon Saint Matthieu BWV 244 (Wir setzen uns mit Tränen nieder)

Orchestre du Gewandhaus de Leipzig

Choeur de Saint Thomas de Leipzig

Chœur des garçons de Tolz

Direction : Riccardo Chailly

♫ George Bizet

Pêcheur de perles (Mi par d'udir ancora, air de Nadir, acte I)

Beniamino Gigli, ténor

L'actualité de notre invité

Retrouvez Jul à Angoulême dans le cadre du 45ème Festival International de la B. D. du 25 au 28 janvier.

50 nuances de grecs (Editions Dargaud).