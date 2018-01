Trinh Xuan Thuan, astrophysicien

Une émission en partenariat avec le magazine Grazia.

Le plus beau sentiment du monde, c'est le sens du mystère. Celui qui n'a jamais connu cette émotion est comme mort (Albert Einstein).

Programmation musicale

Jacques Lanzmann / Anne Ségalen /Jacques Dutronc

Il est 5h, Paris s'éveille

Jacques Dutronc, chant

Arnold Schoenberg

La Nuit transfigurée (extrait)

Ensemble Resonanz

Direction : Jean-Guihen Queyras

Ludwig van Beethoven

Bagatellle n°25 en la mineur WoO.59 "Lettre à Elise"

Anne Queffelec, piano.

Bob Thiele et George David Weiss

What a wonderful world

Louis Armstrong, chant

Edouard Ferlet

Analecta

Edouard Ferlet, piano

Richard Wagner

La Chevauchée des Walkyries (acte III, scène I)

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction : Claudio Abbado

Richard Strauss

Ainsi parlait Zarathustra

(B.O.F. "2001 l'Odysée de l'espace")

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction : Karl Boehm

Johann Strauss

Le Beau Danube bleu

Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam

Direction : Nikolaus Harnoncourt

Wolfgang Amadeus Mozart

Messe en ut mineur (Kyrie)

Academy of Saint Martin-in-the-Fields

Direction : Neville Marriner

Antonin Dvorak

Symphonie n°9 en mi mineur op.95 "Du nouveau monde" (adagio)

La Chambre Philharmonique

Direction : Emmanuel Krivine

Antonio Vivaldi

Les Quatre Saisons (l'automne)

Europa Galante

Direction : Fabio Biondi

Richard Rodgers et Oscar Hammerstein II

My Favorite things

Youn Sun Nah, chant

L'actualité de notre invité

, © Edition Iconoclaste

Une Nuit / Trinh Xuan Thuan , paru en octobre 2017, édition Iconoclaste.

Une traversée de la nuit scientifique, métaphysique et poétique par l'un des plus grands astrophysiciens.

L’astrophysicien Trinh Xuan Thuan nous invite à un grand voyage scientifique dans la nuit et les étoiles tenant compte des dernières découvertes.

Un récit accessible, s’appuyant sur des photos scientifiques, doublé d’un livre d’émerveillement et d’engagement qui raconte la fragilité du monde, scandé de poèmes et de tableaux pour illustrer la beauté du cosmos.

Trinh Xuan Thuan nous emmène sur les îles Hawaï, dans l’océan Pacifique, pour une nuit d’observation dans l’un des endroits les plus prisés des astronomes, à 4 000 mètres d’altitude. On est à ses côtés quand il utilise le télescope spatial Hubble, large de 3 mètres de diamètre, qui orbite au-dessus de l’atmosphère terrestre.

On est à ses côtés quand il traque la lumière des étoiles pour comprendre les origines de l’Univers et les nôtres. On est à ses côtés quand il cherche les galaxies dites «naines bleues compactes», dont il est spécialiste, et leurs étoiles jeunes, chaudes et massives qui émettent de la lumière bleue. On est à ses côtés quand il sort du dôme pour plonger dans le noir de la nuit, regarder le ciel sans filtre, nous raconter les planètes, la Lune et le Soleil.