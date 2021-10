Michel Fau, comédien et metteur en scène

Chaque matin, Michel Fau se baigne dans des voix enveloppantes à la diction limpide : celles de Maria Ewing, Cecilia Bartoli, Montserrat Caballé, Alfredo Kraus, Michael Spyres, Stéphane Degout, Suzy Delair et Michel Dens. Un Musique Emoi vocalement dense.

Lecture : Bérénice, Racine - scène 2, acte I

Programmation musicale

Jean-Philippe Rameau

Castor et Pollux : Tristes apprêts, air de Telaïre

Extrait du spectacle "Récital emphatique"

Michel Fau, chant.

Georges Bizet

Pêcheurs de perles : O Nadir (Acte III, air de Zurga)

Michel Dens, baryton

Orchestre de l'Opéra Comique de Paris

Direction : André Cluytens

CD EMI

Johann Strauss fils

Les Trois valses : Je t'aime (acte II, Yvette)

Suzy Delair, soprano

Orchestre sous la direction de Richard Blareau

CD Accord

Wolfgang Amadeus Mozart

Cosi fan tutte : ouverture

Concerto Köln

Direction : René Jacobs

CD Harmonia Mundi

Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni : Batti batti o bel Masetto (acte I, scène 4)

Cecilia Bartoli, mezzo-soprano

Orchestre de Chambre de Vienne

Direction : Gyorgy Fischer

CD Decca

Giuseppe Verdi

La Force du destin : Madre, pietosa Vergine (air de Leonora, acte II, scène 2)

Montserrat Caballé, soprano

Orchestre du Théâtre de la Scala de Milan

Direction : Tullio Serafin

Jules Massenet

Werther : Pourquoi me réveiller (air de Werther, acte III)

Alfredo Kraus, ténor

Orchestre Philharmonique de Londres

Direction : Michel Plasson

CD EMI

Jacques Offenbach

Les Contes d'Hoffmann : Va pour Kleinzach ! (Hoffmann, acte I scène 4)

Michael Spyres, ténor

Orchestre Philharmonique de Strasbourg

Direction : Marko Letonja

CD Erato

Ambroise Thomas

Hamlet : Comme une pâle fleur, acte V

Stéphane Degout, baryton

Les Eléments Orchestre des Champs Elysées

Direction : Louis Langrée

Extrait de l'opéra donné le 17 décembre 2018 à l'Opéra Comique

Alban Berg

Wozzeck : Ringel Ringel Rosenkranz (Acte III, scène 5)

Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris

Direction : Pierre Boulez

CD Sony Classical

Richard Strauss

Salomé : Ah ! Du wolltest mich nicht deinen Mund küssen lassen

Maria Ewing, soprano

Orchestre de l'Opéra Royal de Covent Garden

Direction : Sir Edward Downes

DVD Pioneer

Richard Wagner

Le Vaisseau fantôme WWV 63 : Die Frist ist um (Acte I)

Evgeny Nikitin, baryton-basse

Les Musiciens du Louvre

Direction : Marc Minkowski

CD Naïve

L'actualité de notre invité

Concert de Gala pour salle vide

Un spectacle disponible en replay jusqu'au 7 décembre 2021.

A voir sur le site de l'Opéra Comique.

Qu'est-il arrivé à Bette Davis et Joan Crawford ?

Au théâtre de la Porte Saint Martin

Jusqu'au 24 octobre 2021

De Jean Marboeuf

Mise en scène Michel Fau

Avec Amanda Lear et Michel Fau

Face à face des deux stars hollywoodiennes, Bette Davis et Joan Crawford, sous forme de correspondance fictive relatant anecdotes et faits réels et la guerre que se sont menée ces deux monstres sacrés sur le plateau de Qu’est-il arrivé à Baby Jane ? réalisé par Robert Aldrich.

WOZZECKd'Alban Berg

Théâtre du Capitole

Du 19 novembre 2021 au 25 novembre 2021

Nouvelle production

Les prises de rôle de Sophie Koch et de Stéphane Degout sont très attendues dans ce chef-d’œuvre absolu du premier XXe siècle. Wozzeck est une évocation saisissante du destin tragique du soldat Wozzeck et de Marie dans l’Allemagne des années 1820. La mise en scène de Michel Fau éclaire d’une lumière crue l’oppression sociale dénoncée par la pièce de Büchner. Mais il la transfigure en un univers d’hallucinations cauchemardesques, aux confins de la psyché humaine, dont la musique de Berg a su explorer les abîmes.

Opéra diffusé le 18 décembre à 20h sur France Musique.