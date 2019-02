Metin Arditi, écrivain

Une émission en partenariat avec le magazine Grazia.

A chaque instant, l'être recommence (Ainsi parlait Zarathustra, Nietzche)

Programmation musicale

Francis Poulenc

La Voix humaine

Felicity lott, soprano

Orchestre de la Suisse Romande

Direction : Armin Jordan

Traditionnel turc

Üsküdaragideriken

Mustafa Kandirali et son Ensemble

Aram Khatchaturian

Gayaneh : Danse du sabre (Acte III, Scène 7)

Jean-Marc Phillips-Varjabédian, violon

Xavier Philipps, violoncelle

Vahan Mardirossian, piano

Robert Schumann

Concerto en la mineur op.129 (3. Sehr lebhaft)

Pierre Fournier, violoncelle

Orchestre de la Suisse Romande

Direction : Ferenc Fricsay

Zoltan Kodaly

Danses de Galanta

Orchestre du Festival de Budapest

Direction : Ivan Fischer

Franz Schubert

Symphonie n°9 en ut Majeur D.944 “La grande” (2. Andante con moto)

Orchestre Royal du Concertgebouw d’Amsterdam

Direction : Bernard Haitink

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°7 en La Maj op 92 (Allegretto)

West Eastern Divan Orchestra

Direction : Daniel Barenboim

Maurice Ravel

Sonate n°2 en Sol Majeur (Blues : Moderato)

Patricia Kopatchinskaja, violon

Fazil Say, piano

Claudio Monteverdi

Poi che del mio dolore SV 30 (Livre I de Madrigaux)

Les Arts Florissants

Direction : Paul Agnew

Charlie Chaplin

Extrait de la B.O.F. Les Feux de la rampe

Wolfgang Amadeus Mozart

Les Noces de Figaro (air de Chérubin : voichesapete)

Cecilia Bartoli, soprano

Orchestre Philharmonique de Vienne

Direction : Claudio Abbado



L'actualité de notre invité

, © Metin Arditi

Dictionnaire amoureux de l'esprit français

Metin Arditi

paru le 24 janvier aux Editions Plon

Metin Arditi, amoureux comme personne de l’esprit français, examine d’une plume légère et souvent espiègle les diverses formes dans lesquelles s’incarne en France le désir de plaire.

« On ne considère en France que ce qui plaît », dit Molière, « C’est la grande règle, et pour ainsi dire la seule ».

Partant de cet indiscutable constat, l’auteur de ce dictionnaire, lui-même amoureux comme personne de l’esprit français, examine d’une plume légère et souvent espiègle les diverses formes dans lesquelles s’incarne en France le désir de plaire : au fil des siècles se sont développés le goût du beau, bien sûr, mais aussi le principe d’élégance, le sens de l’apparat, le souci de légèreté, l’humour, l’art de la conversation, un attachement historique à la courtoisie, la délicatesse du chant classique « à la française », le penchant pour la théâtralité, l’amour du juste, le goût des barricades, du panache, oui, du panache, et, surtout, une exigence immodérée de liberté. Ce dictionnaire parle de Guitry et de Piaf, de Truffaut et de Colette, mais aussi de Teilhard de Chardin, Pascal, Diderot, Renan, Péguy, les prophètes qui ont nourri les artistes de leur pensée et les ont libérés dans l’exercice de leurs talents.

L’esprit français a aussi ses interdits. Ne jamais être lourd... Ne pas faire le besogneux... Comment plaire, sinon ?

Au fil des pages, ce dictionnaire rappelle que le goût des belles choses a un prix, qu’un tel bonheur ne vient pas sans facture. À défaut, l’esprit français ne serait pas ce qu’il est... Sans vouloir transformer un pays qui, c’est heureux, n’est pas transformable, on pourrait peut-être imaginer, ça et là, quelques mesures aptes à diminuer le montant de l’addition.

À l’heure où chacun s’interroge sur la délicate question de l’identité du pays, ce dictionnaire rappelle combien l’esprit français est un cadeau.