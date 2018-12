Maylis de Kerangal, romancière

Une émission en partenariat avec le magazine Grazia.

Quand on est au bal, il faut danser.

Programmation musicale

Robert Nyel / Gaby Verlor

C’était bien au petit bal perdu

Bourvil, chant

Gabriel Fauré

Pavane

Christian Pierre Lamarca, piano

Lise de la Salle, piano

Serge Prokofiev

Pierre et le loup

David Bowie, récitant

Orchestre de Philadelphie

Direction : Eugène Ormandy

Maurice Ravel

Concerto pour piano en sol Majeur (Adagio Assai)

Martha Argerich, piano

Orchestre Philharmonique de Berlin,

Direction : Claudio Abbado

George Delerue

Extrait de la B.O.F. “Le Mépris”

Philip Glass

Metamorphosis

Bruce Brubaker, piano

Claude Debussy

Syrinx

Emmanuel Pahud, flûte

Jean Philippe Rameau

Castor et Pollux (ouverture)

Ensemble Pygmalion

Direction : Raphaël Pichon

Wolfgang Amadeus Mozart

Symphonie concertante n°2 en mi bémol Majeur K.364 (andante)

Gidon Kremer, violon

Kim Kashashian, alto

Orchestre de Chambre Orpheus

Direction : Nikolaus Harnoncourt

Ryuchi Sakamoto

Amore

Ryuchi Sakamoto, piano

L'actualité de notre invité

"Un Monde à portée de main"

Maylis de Kerangal

Edition Gallimard, collection Verticales

Parution : 16-08-2018

«Paula s’avance lentement vers les plaques de marbre, pose sa paume à plat sur la paroi, mais au lieu du froid glacial de la pierre, c’est le grain de la peinture qu’elle éprouve. Elle s’approche tout près, regarde : c’est bien une image. Étonnée, elle se tourne vers les boiseries et recommence, recule puis avance, touche, comme si elle jouait à faire disparaître puis à faire revenir l’illusion initiale, progresse le long du mur, de plus en plus troublée tandis qu’elle passe les colonnes de pierre, les arches sculptées, les chapiteaux et les moulures, les stucs, atteint la fenêtre, prête à se pencher au-dehors, certaine qu’un autre monde se tient là, juste derrière, à portée de main, et partout son tâtonnement lui renvoie de la peinture. Une fois parvenue devant la mésange arrêtée sur sa branche, elle s’immobilise, allonge le bras dans l’aube rose, glisse ses doigts entre les plumes de l’oiseau, et tend l’oreille dans le feuillage.»