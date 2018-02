Mathieu Gallet, président-directeur général de Radio France.

Une émission en partenariat avec le magazine Grazia.

« Tu sais bien comme tu te trompes quand tu vois tout en noir, quand tu as tes moments de désespoir... et tu sais, nous savons, nous avons toujours vu, toi et moi, comme après, tout s’arrange » (L’Usage de la parole, Nathalie Sarraute).

♫ Programmation musicale

♫ Michel Legrand

B. O. F. Les Parapluies de Cherbourg (scène finale)

Orchestre sous la direction de Michel Legrand

♫ Michel Legrand

Concerto pour piano (1er mouvement)

Michel Legrand, piano

Orchestre Philharmonique de Radio France

Direction : Mikko Franck

♫ Wolfgang Amadeus Mozart

Requiem (Introitus)

Orchestre Philharmonique de Vienne

Direction : Karl Boehm

♫ Gustav Mahler

Symphonie n°5 en ut dièse min (Adagietto)

Orchestre Philharmonique de Vienne

Direction : Leonard Bernstein

♫ Maurice Ravel

Boléro

Orchestre de Paris

Direction : Charles Munch

♫ Léo Ferré

Ton style

Léo Ferré, chant

♫ Piotr Ilitch Tchaïkovsky

Symphonie n°6 en si mineur op.74 “Pathétique” (Adagio)

Orchestre Philharmonique de Vienne

Direction : Valery Gergiev

♫ Richard Wagner

Tristan et Isolde : Doch unsre Liebe heisst sie nicht Tristan und Isolde (Acte II, scène 2)

Birgit Nilsson, Isolde

Jon Vickers, Tristan

Orchestre National de L’ORTF

Direction : Karl Boehm

♫ Richard Wagner

Tannhäuser WWV.70 (Ouverture)

Orchestre Philharmonique de Vienne

Direction : Herbert von Karajan

♫ Ludwig van Beethoven

Sonate pour piano n°21 en ut Majeur op.53 "Waldstein" (3ème mouvement)

Rudolf Serkin, piano

♫ Wolfgang Amadeus Mozart

Symphonie n°25 en sol min K.183 (Allegro con brio)

Philharmonia Orchestra

Direction : Emmanuel Krivine

♫ Richard Strauss

Le Chevalier à la rose ("Marie Theres... Hab' mir's gelobt", trio)

Renée Fleming et Erin Morley, sopranos

Elina Garanca, mezzo-soprano

Choeur et Orchestre du Metropolitan Opera de new York

Direction : Sebastian Weigle

♫ Barbara

Dis quand reviendras-tu ?

Gérard Depardieu, voix