Marie-Sophie Ferdane, comédienne

Une émission en partenariat avec le magazine Grazia.

Haut les coeurs !

Programmation musicale

Richard Strauss

Ainsi parlait Zarathoustra op.30 (ouverture)

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction : Gustavo Dudamel

Fernando Sor

Jeux interdits (arrangement pour guitare acoustique)

Filomena Moretti, guitare

Ludwig van Beethoven

Sonate n°17 en ré mineur op.31 n°2 « La Tempête » (allegretto)

Fazil Say, piano

George Bizet

Carmen : Avec la garde montante (Acte I, choeur des gamins)

Orchestre National de Bordeaux Aquitaine

Chœur d’enfants du C.N.R. de Bordeaux

Direction : Alain Lombard

Camille Saint-Saens

Danse macabre

Laurent Korcia, violon

European Chamber Orchestra Lochen

Direction : Michael Wendeberg

Johannes Brahms

Quintette en si mineur op.115 (Allegro)

Raphaël Sévère, clarinette

Quatuor Prazak

Kurt Weil

L’Opéra de quat’sous (Der barbarasong)

Anna Prucnal, soprano

Michel Tardieu, piano

Giuseppe Verdi

Traviata (Prélude, acte I)

Orchestre Philharmonique de Vienne

Direction : Carlo Rizzi

Wolfgang Amadeus Mozart

Les Noces de Figaro (Ouverture)

Musicaeterna

Direction : Teodor Currentzis

Franz Schubert

Divertissement à la hongroise en sol mineur op.54 D.818 (Marche)

Alexandre Tharaud et Zhu Xiao Mei, piano

L'actualité de notre invitée

Retrouvez l'actrice Marie-Sophie Ferdane dans la série "Philharmonia" diffusée sur France 2 à partir du mercredi 23 janvier. A cette occasion, France Musique consacre à l'événement plusieurs émissions avec les comédiens, producteurs, réalisateur... de la série le mercredi 23 janvier 2019 !

Mardi 22 janvier dans l'émission Classic Club présentée par Lionel Esparza

Mercredi 23 janvier dans la Matinale présentée par Saskia de Ville et Carrefour de Lodéon présentée par Frédéric Lodéon

Synopsis de la série

Hélène Barizet est une musicienne prodige devenue cheffe d’orchestre. Nommée à la tête du Philharmonia contre l’avis de la direction et des musiciens, elle est la première femme à diriger un orchestre permanent. Son audace et sa conduite nourrissent les rancœurs tout autant qu’elles forcent l’admiration. Le Maestro a une saison pour faire sa place et sauver l’orchestre. Elle peut compter sur Selena Rivière, une jeune violoniste virtuose, pour l’y aider. Bien décidée à lui transmettre sa passion et son génie musical, Hélène l’a nommée premier violon. Mais comment transmettre quand tout ce que l’on souhaite, c’est rompre avec le passé ?