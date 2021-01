Son dernier roman, "Histoire du fils", a été récompensé par le prix Renaudot 2020. Marie-Hélène Lafon dévoile son goût pour l'âpreté chez Bach et le chant choral, raconte sa difficile initiation à Beethoven, et parle de ceux qui lui ont fait écouter François Couperin et la voix de Maria Callas.

Marie-Hélène Lafon, autrice , © Olivier Roller