Marie Desplechin, auteur

Une émission en partenariat avec le magazine Grazia.

La vie est malheureusement faite de choix douloureux (La Petite Sirène, Walt Disney).

♫ Programmation musicale

♫ Leopold Mozart

Divertissement en ut Majeur HOB II : 47 « Symphonie des jouets » (menuet)

Academy Saint Martin in the fields

Direction : Neville Mariner

♫ Modeste Moussourgsky

Une Nuit sur le mont chauve

Orchestre Philharmonique de Vienne

Direction : Valery Gergiev

♫ André Ernest Modeste Gretry

Richard Coeur de Lion : « Je crains de lui parler la nuit » (air de Laurette)

Christiane Eda Pierre, soprano

Academy of Saint Martin in the Fields

Direction : Neville Mariner

♫ Stan Getz

Dum ! dum ! dum !

Stan Getz, saxophone ténor

Eddy Louiss, orgue

René Thomas, guitare

Bernard Lubat, batterie

♫ Pierre Henry

Variations pour une porte et un soupir : étirements

♫ Jean Sébastien Bach

L’Offrande musicale : Sonata sopr'Il Soggetto Reale

Concert des Nations

Direction : Jordi Savall

♫ Jean Sébastien Bach

Invention n°14 en si bémol Majeur

Simone Dinnerstein, piano

♫ Nina Simone

Stars

Nina Simone, piano et chant

Arthur Adams, guitare

Cornell Mac Fadden, batterie

♫ Franz Liszt

Les années de pèlerinage : 3ème année en Italie : Sunt lacrymae rerum

Nicholas Angelich, piano

♫ Benjamin Britten

Let's make an opera op 45 : The little sweep : Sweep sweep (Scène 1 n°1)

Choeur du King’s College de Cambridge

Direction : Philip Ledger

♫ Benjamin Dupé

Du Chœur à l’ouvrage

Maîtrise de Radio France

♫ Erik Satie

Gnossienne n°1

Jean-Yves Thibaudet, piano

♫ Felix Mendelssohn

Verspergesang op.121 : Adspice domine

Choeur de chambre de Stuttgart

Direction : Bernius Frieder

♫ Ludwig van Beethoven

Concerto pour piano n°5 (adagio)

François Frédéric Guy, piano

Orchestre Philharmonique de Radio France

Direction : Philippe Jordan

♫ Jacques Offenbach

La Belle Hélène : "Au Mont Ida", air de Pâris

Laurent Naouri, baryton

Les Musiciens du Louvre

Direction : Marc Minkowski

♫ Wolfgang Amadeus Mozart

Fantaisie sur le Rondo de la sonate en la Majeur K.331

Fazil Say, piano

L'actualité de notre invité

Du Choeur à l'ouvrage

Un opéra chanté par les jeunes chanteurs de la Maîtrise de Radio France. Musique de Benjamin Dupé, livret de Marie Desplechin.

Un spectacle à voir les 21, 22 et 23 novembre au Nouveau théâtre de Montreuil.

Plus d'infos ici !