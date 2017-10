Marie Claude Pietragalla, danseuse et chorégraphe

"Tout ce que nous rêvons est réalisable" Eugène Ionesco.

Une émission en partenariat avec le magazine Grazia.

♫ Programmation musicale

♫ Alain Bashung

Madame rêve

♫ Igor Stravinsky

Le Sacre du printemps

Orchestre Symphonique de la Columbia

Direction : Igor Stravinsky

♫ Serge Prokofiev

Roméo et Juliette (Danse des chevaliers)

Orchestre Symphonique de Londres

Direction : Valery Gergiev

♫ Jan Lundgren

Mare nostrum

Paolo Fresu, trompette

Richard Galliano, piano

Jan Lundgren, piano

♫ Adolphe Adam

Giselle (entrée de Giselle, acte I)

Orchestre de l'Opéra Royal de Covent Garden

Direction : Richard Bonynge

♫ Jules Massenet

Thaïs (La méditation)

Renaud Capuçon, violon

Philharmonie de Chambre allemande de Brême

Direction : Daniel Harding

♫ Piotr Ilitch Tchaïkovsky

Le Lac des cygnes (valse)

Orchestre symphonique de la radio télévision russe

Direction : Vladimir Fedosseiev

♫ Barbara

Le mal de vivre

Barbara, chant et piano

♫ Ludwig van Beethoven

Symphonie n°7 en la Majeur (allegretto)

Staatskapelle de Berlin

Direction : Daniel Barenboim

♫ Frédéric Chopin

Balade n°1

Arthur Rubinstein, piano

♫ Félix Mendelssohn

Le Songe d'une nuit d'été (ouverture)

Orchestre de Chambre d'Europe

Direction : Nikolaus Harnoncourt

♫ Antonio Vivaldi

Les Quatre saisons (hiver : allegro non molto)

Orchestre Double Sens

Nemanja Radulovic, violon

♫ Giuseppe Verdi

La Traviata (Follie follie vano è questo)

Ileana Cotrubas, soprano

Orchestre d'Etat de Bavière

Direction : Carlos Kleiber

L'actualité de notre invité

Etre ou Paraître, est un spectacle chorégraphié et mis en scène par Marie Claude Pietragalla et Julien Derouault, à voir au studio Hébertot. Plus d'infos ici !

Ailleurs sur le web...

Théâtre du corps Pietragalla-Derouault