Marianne James, auteure-compositrice-interprète, guitariste et actrice française.

Une émission en partenariat avec le magazine Grazia.

On n'est pas à l'abri d'un succès

Programmation musicale

Duke Ellington

Satin Doll

Michel Petrucciani, piano

Tony Petrucciani, guitare

Vincenzo Bellini

Norma (Casta diva, acte I, air de Norma)

Maria Callas, soprano

Chœur et Orchestre de l’Opéra Royal de Covent Garden

Direction : Vittorio Gui

Wolfgang Amadeus Mozart

Requiem en ré mineur K.626 (Ingemisco tamquam, Lacrymosa)

Concentus Musicus de Vienne

Chœur Arnold Schoenberg

Direction : Nikolaus Harnoncourt

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate pour 2 pianos en ré majeur K.448 (Andante)

Thomas Enhco, piano

Vassilena Serafimova, marimba

Henry Purcell

Didon et Enée (When I am laid in earth, acte III, air de Didon)

Catherine bott, soprano

Academy of Ancien Music

Direction : Christopher Hogwood

Richard Strauss

4 letzte Lieder (1. Frühling)

Kiri Te Kanawa, soprano

Orchestre Philharmonique de Vienne

Direciton : Georg Solti

Giacomo Puccini

Tosca (E lucevan le stelle, acte III, air de Mario)

Jonas Kaufmann, ténor

Philharmonie de Chambre de Prague

Direction : Marco Armiliato

George Bizet

Carmen (Ouverture)

Orchestre National de France

Direction : Lorin Maazel

Gabriel Faure

Après un rêve op.7 n°1

Camille Berthollet, violon

Guillaume Vincent, piano

Jean-Sébastien Bach

Sonate n°3 en sol mineur BWV.1029 (Vivace)

Yo Yo Ma, violoncelle

Chris Thile, mandoline

Edgar Meyer, contrebasse

Duke Ellington

Caravan

Ella Fitzgerald, voix

Duke and His orchestra

Jacques Brel

Ne me quitte pas

Jacques Brel, chant

L'actualité de notre invitée

TATIE JAMBON, « LE CONCERT »

Bossa, samba, pop, électro... un concert familial, rock’n’roll et généreux, comme Tatie Jambon ! Après plusieurs semaines de représentations à Avignon, elle sera à LaGrande Comédie à PARIS à Paris à partir du 20 octobre prochain. Également en tournée dans toute la France en 2019.

Tous Heureux ! Livre CD paru le 20 septembre 2018 (Plus d'infosici)

Le Bonheur, ça se chante : Don’t worry, be Tatie !

Adrien et Léonie retrouvent leur Tatie, égale à elle-même, truculente, pétillante, fêtarde qui chasse les nuages gris, à grands coups de musiques éclectiques, de textes bien sentis et de références tous azimuts.

Textes : Valérie Bour et Marianne James

Illustrations : Soufie

Tous au lit ! Livre CD toujours dispoici!

Un conte musical à dormir debout

Les statistiques sont formelles : dans 99,99% des foyers, l’heure du coucher est un cauchemar… Négociation, guerre des nerfs, pourparlers : les parents d’Adrien et Léonie sont à bout… Pas de panique : Tatie Jambon a la solution !

Textes : Valérie Bour et Marianne James

Illustrations : Soufie