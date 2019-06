Marc Levy, écrivain

Une émission en partenariat avec le magazine Grazia.

Les prévisions sont difficiles à faire, surtout en ce qui concerne l’avenir (Pierre Dac)

L'actualité de notre invité

Ghost in love

Marc Levy

Paru le 14 mai, éditions Robert Laffont.

Ils ont trois jours à San Francisco. Trois jours pour écrire leur histoire.

Que feriez-vous si un fantôme débarquait dans votre vie et vous demandait de l’aider à réaliser son voeu le plus cher ? Seriez-vous prêt à partir avec lui en avion à l’autre bout du monde ? Au risque de passer pour un fou ? Et si ce fantôme était celui de votre père ? Thomas, pianiste virtuose, est entraîné dans une aventure fabuleuse : une promesse, un voyage pour rattraper le temps perdu, et une rencontre inattendue…

Programmation musicale

John Kander

New-York, New-York

Frank Sinatra et Tony Benett, chant

(CD Capitol)

Franz Schubert

Impromptu pour piano en la bémol Majeur op.90 n°4 D.899 n°4

Khatia Buniatishvili, piano

(CD Sony Classical)

Frédéric Chopin

Etude pour piano n°1 en Ut Maj op 10 n°1 (Chute d’eau)

Lucas Geniusas, piano

(CD Dux)

Antoine Renard

Le temps des cerises

Michel Legrand, piano

Stéphane Grappelli, violon

(CD Verve)

Claude Debussy

Suite bergamasque L. 75 « Clair de lune »

Philippe Cassard, piano

(CD Decca)

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto pour piano n°23 en la Majeur K.488 (Adagio)

Mitsuko Uchida, piano

Orchestre de Chambre anglais

Direction : Jeffrey Tate

(CD Philips)

Serge Rachmaninov

Concerto pour piano nº2 en ut mineur op.18 (Moderato allegro)

Van Cliburn, piano

Orchestre Symphonique de Chicago

Direction : Fritz Reiner

(CD RCA)

Frédéric Chopin

Nocturne n°19 en mi mineur opus posthume 72 n°1

Hélène Grimaud, piano

(CD Deutsche Grammophon)

Jean-Sébastien Bach

Suite n°5 en ut min BWV 1011 (Gavottes I et II)

Mstislav Rostropovich, violoncelle

(CD Motema)

Igor Stravinsky

Le Chant du rossignol (Chant du Rossignol)

Orchestre Philharmonique de New York

Direction : Pierre Boulez

(CD CBS)

Jean Sibelius

Symphonie n°2 en réMajeur op.43 (Vivacissimo)

Orchestre Symphonique de Goteborg

Direction : Gustavo Dudamel

(CD Deutsche Grammophon)

Antonio Vivaldi

Concerto en sol mineur op.8 n°2 P 336 RV.315 (Allegro non molto)

Orchestre Baroque de Venise

Andrea Marcon, clavecin et direction

Giuliano Carmignola, violon

(CD Sony classical)