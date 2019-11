Marc-Alain Ouaknin, rabbin et philosophe

« C’est pour cela qu’on aime les libellules », Franz Kafka

La programmation musicale

Jean-Sébastien Bach

Sonates et partitas BWV 1001 à 1006 : Partita n°2 en rémin BWV 1004 : Sarabande - pour violon

Maxim Vengerov

Antonin Dvorak

Symphonie n°9 en mi min op 95 nouveau monde : 4. allegro con fuoco

Orchestre Philharmonique de Berlin

Dir. Herbert Van Karajan

Georg Friedrich Haendel

Judas Maccabaeus

Joshua : see the conqu'ring hero comes (III, 2) choeur des jeunes / see the godlike youth advance (III, 2) duo des vierges

Orchestre du Festival de Gottingen et Choeur du NDR de Hambourg

Dir. Laurence Cummings

Jean-Sébastien Bach

Sonate en si min bwv1030 : Largo e dolce - pour flute et clavecin

Robert Veyron-Lacroix (clavecin) et Jean-Pierre Rampal (flûte)

Gustav Mahler

Symphonie n°1 en Ré Maj (Titan) : Feierlich und gemessen ohne zu schleppen

Orchestre Symphonique de Londres

Dir. Valery Gergiev

Jean-Sébastien Bach

Magnificat en Ré Maj BWV 243 : Magnificat anima mea (Choeur)

Vox Luminis

Dir. Lionel Meunier

Frédéric Chopin

Nocturne pour piano n°1 en sibémol min op 9 n°1

Brigitte Engerer

John Cage

4’33

John Cage

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto nº23 en La Maj K 488 pour piano et orchestre : Adagio

Clara Haskil, piano

Orchestre Symphonique de Vienne

Dir. Paul Sacher

Johannes Brahms

Concerto pour piano n°1 en rémin op 15

Commentaires de Leonard Bernstein

Jean-Sébastien Bach

Variations Goldberg BWV 988 : Variation n°25 - pour piano

Glenn Gould, piano

IannisXennakis

Nomosalpha - pour violoncelle

Siegfried Palm, violoncelle

Keith Jarrett

Death and the flower ; Prayer

Charlie Haden et Keith Jarrett

Une émission en partenariat avec le mensuel PSYCHOLOGIES Magazine